Tras su cierre, mítico restaurante guatemalteco regresó en otra zona de la ciudad

Tras el cierre de su mítica primera ubicación en zona 4, el restaurante "Pecos Bill" abrió puertas en otra zona de la Ciudad de Guatemala.

El lugar especializado en hamburguesas y malteadas, al estilo de los cafés estadounidenses de los años 50, entristeció a muchos al informar que su primer local en el país cerraría en abril de 2024.

"Gracias a Dios y a Guatemala hemos compartido desde 1950 en este icónico restaurante, ubicado en la zona 4. Al cerrar este capítulo de nuestra historia, llenos de nostalgia por los mejores recuerdos con ustedes y sus familias, nos comprometemos a seguir creando esa magia, siempre fieles al estilo y los sabores de la época dorada", transmitieron en un comunicado.

En ese entonces el restaurante se trasladó al edificio Quo, además de sus locales en Carretera a El Salvador, Zona 16 San Isidro, Pasaje Naranjo y San Cristóbal.

Nueva ubicación

Recientemente, Pecos Bill sorprendió a sus consumidores al abrir un local en el centro comercial "Madero express" ubicado en la calzada Atanasio Tzul, zona 12. El edificio cuenta con el icónico amueblado de los años 50, con luces neón afuera.

Vecinos y personas que laboran por el sector se han acercado con curiosidad para comprobar si los platos siguen siendo los mismos de antaño.

El restaurante Pecos Bill en Guatemala tiene una historia rica y fascinante que se remonta a su fundación por Bill Right, un aventurero texano que llegó en busca de fortuna y desarrolló sus raíces en Guatemala durante algunos años. De ahí proviene el origen de su nombre «Pecos Bill».

Un aspecto relevante es que este restaurante fue pionero en la introducción del autoservicio en Guatemala, convirtiendo la experiencia de tomar un batido y disfrutar de una hamburguesa en un momento imperdible y lleno de sabor.

Historia de restaurante Pecos Bill

Fue creado en 1950 por el estadounidense Bill Right, quien dejó Texas en busca de fortuna y asentó en Guatemala. Pecos Bill es un vaquero ficticio y héroe popular creado por el soldado, escritor, periodista y actor Edward "Tex" O'Reilly, en el tiempo de la expansión estadounidense del oeste hacia el suroeste de Texas, Nuevo México, el sur de California y Arizona.

O'Reilly creó varios cuentos del vaquero a inicio del siglo XX. Sus historias fueron publicadas en 1917 en The Century Magazine y recopiladas y reimpresas en 1923 en el libro "The Saga of Pecos Bill". Luego el personaje fue tomado por Walt Disney para la película "Melody Time".

Este fue el primer restaurante que ofreció el servicio de "Drive-In" en Guatemala, consistente en recibir la atención dentro del vehículo: los comensales debían estacionarse y los meseros se acercaban al auto a entregar el menú, cuando el cliente decidía qué quería ordenar, recibía la comida en una bandeja que se ajustaba a la ventana del carro para comer dentro.

El lugar también fue el primero en contar con una rockola marca Wurlitzer, que contenía discos de vinil para elegir la música que se quería escuchar al depositar una moneda. Su plato más popular fue el "Torito": una hamburguesa con un huevo estrellado en su interior.

Además de hamburguesas y malteadas, que eran una novedad en la época, se ofrecía pollo frito al estilo sureño de Estados Unidos y mariscos con receta del país del norte.

En el año 1953, el restaurante pasó a Daniel Maza, quien lo dejó a la administración de su familia.

