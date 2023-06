Trasciende a nivel internacional desaparición de mujer en zona 14

-

El programa se centró en la desaparición de una mujer en una clínica estética de la zona 14.

OTRAS NOTICIAS: El video que muestra cómo salió de la clínica la mujer desaparecida en zona 14

A través de "Al Rojo Vivo" de Telemundo, trascendió a nivel internacional el misterioso caso de Floridalma Roque, una mujer hondureña de 59 años residente en Estados Unidos que viajó a Guatemala para realizarse una cirugía estética, ella fue vista por última vez al salir de la clínica.

En el programa realizado para la comunidad hispana en Estados Unidos y para Latinoamérica, los familiares afirman que ella se dejó de comunicar con ellos, "yo pienso que a ella efectivamente le pasó algo, no creo que haya salido y dicho: 'no me voy a comunicar, dejo este mundo, no me comunico con nadie y desaparezco'.

Al Rojo Vivo mostró los videos de las cámaras de seguridad de la clínica, conseguidos en exclusiva por Soy502, donde se aprecia a Roque abandonar en lugar y tomar un auto.

El caso:

La desaparición de la mujer trascendió luego que uno de sus familiares publicaran en sus redes sociales un mensaje en el que ofrecía algunos detalles del último lugar donde Floridalma fue vista.

"El día martes, mi hermana entra a una cirugía en esta clínica que está ubicada en zona 14 Guatemala y al día siguiente debería recogerla un familiar. lo curioso es que el Dr. afirma que ella se sentía bien y decide irse en taxi cosa que ella jamás hubiera hecho", escribió Leonel Parchico Saldivar.

Los familiares culparon al cirugano plástico Kevin Malouf, asegurando que la mujer "no salió de la clínica", ante esto, Malouf explicó en un comunicado que ella se sentía bien y decidió retirarse del lugar en un vehículo que llegó por ella a recogerla.

MIRA EL VIDEO DE AL ROJO VIVO: