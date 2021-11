El mensaje de Travis Scott tras la estampida mortal en su concierto de Houston

Luego de la tragedia en el concierto de Travis Scott, el rapero compartió su postura en sus historias de Instagram para informar a sus seguidores sobre lo ocurrido.

OTRAS NOTICIAS: Travis Scott siguió cantando pese a los gritos de la multitud tras estampida

Travis dijo que se encuentra devastado ante lo sucedido y que está tratando de identificar a las víctimas del Festival Astroworld en NRG Park, en Houston, Texas para apoyar a los familiares.

“Solo quiero enviar mis oraciones a los que perdieron la vida anoche”, dijo Scott en Instagram.

En las siete historias que publicó en la red social, se ve al artista frotándose la cabeza, angustiado y pidió que cualquier persona que tenga información debe comunicarse con las autoridades locales para que los investigadores puedan averiguar qué salió mal.

“Mis fanáticos realmente significan el mundo para mí”, dijo. “Siempre quiero dejarles una experiencia positiva. Nunca pude entender la gravedad de la situación”.

pic.twitter.com/tE2RnkPVy1 — Mira gt (@Pilas80917175) November 7, 2021

La tragedia

En la tragedia ocho personas murieron y varias resultaron heridas el viernes en el festival de música Astroworld, en Houston (sur de Estados Unidos), debido a una avalancha humana, informaron las autoridades y los medios estadounidenses.

"La multitud comenzó a agolparse en la parte delantera del escenario. Esto creó un movimiento de pánico que provocó que hubiera gente herida", dijo el responsable de los bomberos de Houston, Samuel Peña, en una rueda de prensa.

"Tenemos al menos ocho personas fallecidas esta noche (del viernes) y otras varias heridas", agregó Peña.

⚠️#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 6, 2021

Además 17 personas fueron trasladadas al hospital y 11 de ellas habían sufrido un paro cardíaco, informó.

Los sobrevivientes describieron las caóticas escenas, con personas aplastadas y otras luchando por respirar, según recoge el Houston Chronicle, un medio local.

"Nos estábamos sujetando los unos a los otros para evitar que nos separaran", dijo un sobreviviente. "Si te soltabas, fácilmente podías quedar separado".

*Con información de Infobae.