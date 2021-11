Travis Scott siguió cantando pese a los gritos de la multitud tras estampida

El festival de música en Houston acabó mal debido a una estampida de los asistentes, pero la polémica inició cuando el cantante Travis Scott siguió cantando pese a la tragedia.

EN CONTEXTO: Muertos y heridos por estampida en festival de música en Houston

Los videos que han surgido de la tragedia ocurrida en el Festival Astroworld de Travis Scott, muestran a los fanáticos tratando desesperadamente de que el concierto se detenga luego de la avalancha humana que dejó al menos ocho personas muertas y muchos más heridos .

Scott aparentemente notó que una ambulancia se movía entre la multitud, dejó de actuar por unos momentos, luego prometió "hacer temblar a este hijo de ** tierra" y reanudó el espectáculo, pero aún no está claro si escuchó alguna de las súplicas de la multitud.

Otro video de 11 segundos, comienza con un primer plano de los oficiales de policía y médicos de Houston atendiendo a un fan en el suelo, mientras que el audio captura una línea de la canción de Scott.

Luego, la cámara cambia para mostrar a Scott en la parte superior de una plataforma sobre la multitud, mirando en dirección a la policía. El rapero luego se da la vuelta, moviendo las caderas mientras baila, y el video vuelve a la escena de la víctima que está siendo tratada.

"¡Detén el espectáculo!" aunque era poco probable que se pudiera escuchar al grupo en el escenario. Otros que circulaban en línea mostraban a miembros de la multitud pidiendo a los equipos de cámara que detuvieran el espectáculo.

Mira aquí los videos de la tragedia:

You can’t tell me Travis Scott didn’t see this kid getting resuscitated while he was up there doing the robot #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/cjqsiK29BS — damn (@DexterL07617514) November 6, 2021

En una publicación diferente a las anteriores, Kylie Jenner, quien está embarazada de su segundo hijo con Scott, publicó un video escaneando a la multitud que muestra claramente una ambulancia abriéndose paso entre miles de fanáticos. Aparentemente, la publicación fue eliminada desde entonces, pero varias copias circulan en línea.

You can see dead bodies In ambulances getting pulled out Travis scott concert last night. And he never stopped the music. Kylie Jenner was there posting it. #NRGPark #AstroWorld #astroworldfestival #TravisScott pic.twitter.com/V99GyxyjyL — richlux713 (@RichLux713) November 6, 2021

*Con información de NyPost.