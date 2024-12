Trump se alinea con Musk y apoya visas para trabajadores calificados en EE.UU.

-

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, dijo estar a favor de las visas temporales para los migrantes que llegan a su país como trabajadores temporales.

Trump dijo este sábado 28 de diciembre estar a favor de dar visados a trabajadores extranjeros cualificados, una postura en línea con la de su nuevo asesor, el magnate de la tecnología Elon Musk, que causa inquietud entre sus seguidores antiinmigración.

"Siempre me ha gustado el programa (de visados) H1-B, siempre he estado a favor de las visas y por eso las tenemos", dijo el presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.) al diario New York Post, en referencia a los empleados de sus propias empresas.

Desde hace varios días, algunos de los seguidores de Trump en el sector tecnológico, entre ellos Elon Musk, mantienen un debate con figuras conservadoras promotoras de una posición antiinmigración.

Las visas H1-B permiten a las empresas importar trabajadores extranjeros con calificaciones específicas a Estados Unidos y son ampliamente utilizadas en Silicon Valley, meca de las compañías tecnológicas.

El discurso a favor de las visas H1-B inquieta a un sector ultraconservador, entre otras razones porque Trump atacó durante toda su campaña a los migrantes y fue elegido con un programa de línea dura contra la inmigración.

El mismo multimillonario Elon Musk, originario de Sudáfrica, se benefició en el pasado de este tipo de visado.

"La razón por la que estoy en Estados Unidos al igual que quienes construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras empresas... es por la H1-B", escribió Musk el viernes en su red social X, y prometió "ir a la guerra por este tema".

El exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca, el ultraderechista Steve Bannon, criticó el viernes lo que llamó la "estafa de los oligarcas de Silicon Valley para quitar los puestos de trabajo a los ciudadanos estadounidenses".

En el pasado, Trump había expresado su oposición a los visados H1-B, que calificaba entonces de "muy injustos para los trabajadores estadounidenses".

De hecho, durante su primer mandato, impuso ciertas restricciones a estas visas, que luego levantó la administración del presidente saliente Joe Biden.

Algunos de los partidarios de Trump dicen que temen que caiga bajo la influencia de grandes donantes del mundo tecnológico como Musk y se aleje de sus promesas de campaña.