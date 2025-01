Tuti Furlán reveló por qué decidió dejar la televisión

-

Tuti Furlán reveló en una entrevista por qué tomó la drástica decisión de dejar su carrera en la televisión nacional.

La comunicadora, empresaria, conferencista y generadora de contenido fue invitada a "Cuestionando Creencias" de Carolina Alcazar, abordando el tema "¿Es tarde para reinventarme?" . A través de este espacio contó su propia experiencia al haber dejado "Un Show con Tuti" en Guatevisión y otros programas como "Viva la mañana", además de abandonar la radio para tomar otro rumbo profesional.

Carolina le preguntó si era duro haber tomado esta decisión y Tuti destacó que elegir otro camino nunca es fácil, contó en carne propia por qué aún estando muy bien notó que debía cambiar su historia.

"En el momento en el que hablé y presenté mi renuncia, que también di un par de meses de colchón para entender qué iba a pasar, les hablé a ellos también (su equipo), llorando, pidiendo disculpas, todavía me emociono, no sabía que iba a ser de sus vidas pero tenía que ser fiel a mí, tenía que respaldarme", dijo.

"Fue una de las decisiones más duras, se los comuniqué así, estaba tomando la decisión por mí y por ellos y no me parecía justo pero no sabía qué más hacer, no sabía cómo se manejaba", comentó, al hablarle a su staff de producción.

"Fue amoroso todo esto para todos, claro que les dio terror, estaba decidiendo salirme y otra es que a ellos los estaban sacando porque yo había decidido irme", dijo.

"A pesar de ese miedo que todos compartíamos lo platicamos, lloramos, me agradecieron mucho y me dijeron: Tuti tienes que seguir haciendo lo tuyo, tú eres Tuti Furlán, tienes que volar, lo entendemos, claro que nos da miedo pero vamos a estar bien", agregó afirmando también que sentía que el canal era su casa y sentía muchas emociones.

El motivo de su cambio

La guatemalteca contó a Carolina que al poner en una balanza cómo quería vivir, apuntó en una hoja cómo sería su vida ideal y notó que quería pasar más tiempo con sus hijas, verlas crecer y estar en momentos importantes, algo que no podía hacer por los intensos horarios del matutino. Las dudas surgieron, como quedarse sin ese ingreso económico y si ya no la aceptarían más en la televisión "me tardé un año en presentar mi renuncia", admitió.

Actualmente Tuti destaca por su canal de Youtube y por sus presentaciones como coach de vida, además de ejercer en la psicología.

