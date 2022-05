Elon Musk incomodó a Twitter tras revelar información delicada

Elon Musk tuiteó este sábado 14 de mayo que el equipo legal de Twitter lo acusó de violar un acuerdo de confidencialidad.

EN CONTEXTO: Elon Musk anuncia que suspende la compra de Twitter

"El equipo legal de Twitter acaba de llamar para quejarse de que violé su NDA al revelar que el tamaño de la muestra de verificación del bot es 100!", tuiteó Elon Musk.

Según el magnate, propietario de Tesla y de Space X, señaló que este difundió información en sus redes sociales que incomodó al equipo de Twitter.

"Elegí 100 como número de tamaño de muestra porque eso es lo que usa Twitter para calcular <5% de falso, spam o duplicado", dijo en la red social.

Acuerdo suspendido

Musk tuiteó este viernes 13 de mayo que el acuerdo de compra de Twitter, por 44 mil millones de dólares, estaba "temporalmente suspendido". Esto lo dijo, mientras esperaba los datos de la proporción de cuentas falsas en la red.

Este anuncio descalabró a Twitter en la bolsa y hasta el momento se desconoce qué pasará con la negociación.

Any sensible random sampling process is fine. If many people independently get similar results for % of fake/spam/duplicate accounts, that will be telling.



I picked 100 as the sample size number, because that is what Twitter uses to calculate <5% fake/spam/duplicate. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022