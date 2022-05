Elon Musk anuncia que suspende la compra de Twitter

El multimillonario Elon Muks anunció que suspende provisionalmente la compra de Twitter, pese a que dijo que está comprometido con la transacción, su mensaje siembre dudas.

EN CONTEXTO: Elon Musk es el nuevo propietario Twitter

Elon Musk sembró dudas sobre su deseo de comprar Twitter al anunciar este viernes 13 de mayo que suspendía provisionalmente su adquisición a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la plataforma.

Sin embargo, luego afirmó que seguía "comprometido" con completar la operación, mientras el mercado se preguntaba cuáles eran sus verdaderas intenciones.

Golpea la bolsa

La acción de Twitter, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, limitó sus pérdidas al ceder cerca de un 10% en el comercio electrónico antes de la apertura de Wall Street, después de desplomarse un 25% tras el anuncio de la suspensión de la compra.

"El acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal a la espera de detalles que sustenten el cálculo de que las cuentas falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios", tuiteó este viernes en su propia cuenta, donde tiene 93 millones de seguidores.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Musk, el hombre más rico del mundo, convirtió la erradicación de cuentas falsas y la transparencia de los usuarios en una de las cuestiones centrales para su compra de la red social, por la que ofreció 44 mil millones de dólares el mes pasado.

Guerra contra los "bots"

Cuando se anunció el acuerdo a finales de abril, dijo que quería hacer que la red social fuera "mejor que nunca", "derrotando a los bots de spam y autentificando a todos los humanos".

Unas cifras confiables sobre el número de usuarios se consideran vitales para evaluar las futuras fuentes de ingresos.

Pero este viernes publicó un enlace a un artículo del 2 de mayo en el que se hacía referencia a la última presentación de Twitter ante los reguladores estadounidenses.

La presentación decía que una revisión interna había llegado a la conclusión de que Twitter tenía 229 millones de "usuarios activos diarios monetizables" en el primer trimestre de este año, y que sólo el 5% se consideraban cuentas falsas o de spam.