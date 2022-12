¿Enemistado con Meta? Twitter prohíbe colocar enlaces a otras redes sociales

La nueva medida de Twitter es prohibir los enlaces a otras redes sociales y lo ha dejado claro en un comunicado este domingo 18 de diciembre 2022

OTRAS NOTICIAS: Elon Musk despide a empleado de Twitter por corregirlo en público

La compañía del pájaro azul ha tomado una decisión considerada polémica por algunos. La empresa adquirida por el millonario Elon Musk sigue sorprendiendo pues ahora ha emitido un comunicado anunciando la decisión de prohibir los enlaces hacia otras redes sociales.

"Reconocemos que muchos de nuestros usuarios están activos en otras plataformas de redes sociales. Sin embargo, ya no permitiremos la promoción gratuita de ciertas plataformas de redes sociales en Twitter", dice Twitter en su red social.

Específicamente, eliminaremos las cuentas creadas únicamente con el fin de promocionar otras plataformas sociales y contenido que contenga enlaces o nombres de usuario para las siguientes plataformas: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr y Post", continúa.

"Todavía permitimos la publicación cruzada de contenido desde cualquier plataforma de redes sociales. La publicación de enlaces o nombres de usuario en plataformas de redes sociales no mencionadas anteriormente tampoco infringe esta política", agregó.

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter. — Twitter Support (@TwitterSupport) December 18, 2022

En su portal de Centro de Ayudas, la compañía de Musk publicó un comunicado que dice que "Twitter es el lugar donde se lleva a cabo la conversación pública y donde personas de todo el mundo acuden para promocionar sus negocios, arte, ideas y más. Sabemos que muchos de nuestros usuarios pueden estar activos en otras plataformas de redes sociales; sin embargo, en el futuro, Twitter ya no permitirá la promoción gratuita de plataformas de redes sociales específicas en Twitter".

Tanto a nivel de Tweet como a nivel de cuenta, serán eliminadas cualquier promoción gratuita de plataformas de redes sociales de terceros prohibidas, como vincular (es decir, usar URL) a cualquiera de las siguientes plataformas en Twitter, o proporcionar su nombre de usuario sin una URL. :

Plataformas prohibidas:

Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribal, Post y Nostr

Agregadores de enlaces de redes sociales de terceros como linktr.ee, lnk.bio

Estos son los ejemplos de lo prohibido según Twitter:

"sígueme @nombredeusuario en Instagram"

"nombre de usuario@mastodon.social"

"mira mi perfil en Facebook - facebook.com/username"

Twitter emitió el comunicado este domingo 18 de diciembre 2022. (Foto: captura de pantalla)

Las cuentas que se utilizan con el propósito principal de promocionar contenido en otra plataforma social pueden suspenderse. Además, cualquier intento de eludir las restricciones en los enlaces externos a las plataformas de redes sociales prohibidas anteriormente a través de medios técnicos o no técnicos (por ejemplo, encubrimiento de URL, ofuscación de texto sin formato) infringe esta política.

Esto incluye, pero no se limita a, deletrear "punto" para las plataformas de redes sociales que usan "." en los nombres para evitar la creación de URL o compartir capturas de pantalla de su identificador en una plataforma de redes sociales prohibida, por ejemplo: "instagram punto com/nombre de usuario"

En el fondo, lo que Twitter permitirá es la publicidad/promoción pagada para cualquiera de las plataformas de redes sociales prohibidas.