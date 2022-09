"Me harta, en serio": MP revela la última comunicación de Luz María con Jorge Zea

El 19 de enero de 2021, se habría registrado la última conversación entre Jorge Zea y Luz María.

Luz María y Jorge Zea acostumbraban a comunicarse todo el día por WhatsApp. Se avisaban cuando salían, cuando llegaban, si necesitaban algo, si la hija quería algo; y también se celaban.

El 19 de enero de 2021, hay una conversación, la cual el Ministerio Público cree que fue la última comunicación de la pareja por esa vía.

La conversación inicia con una fotografía que Luz María le envió a Jorge Zea. Posteriormente le envió su ubicación. A las 8:11 horas le escribió: "Hoy van hacer pastel y yo sin dinero, hay que poner Q30 c/u". El acusado le escribe que ya llegó y Luz María le responde: "Bueno, amor".





A los segundos, Jorge le dice a Luz María que le llevará el dinero para el pastel. Pero también le pregunta que para quién es el pastel.

Posteriormente, hablaron sobre la licencia de conducir de Jorge Zea, debido a que no la encontraba. También le dice que ya tiene el dinero para el pastel y que se lo llevará.

Horas más tarde, Luz María le dice a Jorge que ya le están pidiendo el dinero y le pregunta que en dónde está. Jorge le responde que ya está por llegar. Para eso ya son casi las 13:00 horas.

Una hora más tarde se vuelven a escribir y Jorge le pregunta a Luz María si aún estaba en un caso y le pide que le mande su ubicación. Luz María se molesta y le responde "Me harta, en serio, que seas mierda".

Acompañado de fotografías con las que le demuestra a Jorge que está en la oficina trabajando. Luz María también le escribe: "No estoy jugando", y le dice que no le puede enviar la ubicación porque no tiene internet.

El 19 de enero, Jorge Zea y Luz María hablaron por WhatsApp.



A las 16:05 horas, Jorge le dice que ya va a pasar por ella, a lo que Luz María le dice: "Solo me avisas cuando estés afuera".

Esa habría sido la última conversación por WhatsApp que sostuvo la pareja, previo a la muerte de Luz María.

El Ministerio Público sostiene que Luz María falleció el 19 de enero de 2021 en horas de la noche y que la pareja habría seguido discutiendo en su vivienda.