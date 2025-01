Esta fue la última llamada realizada a joven que asistió a convivio en zona 10

-

Familiares revelaron lo escuchado en las últimas llamadas que hicieron al joven, antes que el celular fuese apagado.

El viernes 20 de diciembre de 2024, Oscar David Cifuentes Líquez acudió a un convivio con compañeros de trabajo en zona 10 capitalina; sin embargo, ya no retornó a su hogar y dejó de contestar el celular.

Un familiar contó a Soy502 que ese día, el joven iba en su en motocicleta, con mochila azul y vestía camisa de botones negra con rayas blancas, pantalón azul claro, zapatos semiformales grises y chumpa negra.

Recientemente la esposa del desaparecido dio a conocer lo que pudo escuchar en las últimas llamadas telefónicas que le realizó antes de que su celular sonara apagado.

En una entrevista con Noti7, la joven contó que la noche que desapareció su esposo decidió hacerle varias llamadas ya que se le hizo raro que no se comunicara.

"Estuve haciéndole varias llamadas, y no me respondió. En algunas ocasiones sí abría la llamada, contestaba pero me colgaba rápido", reveló.

"Habían más personas"

La pareja de Oscar añadió que en la primera llamada escuchó que él iba en moto; en la segunda escuchó "como que habían más personas", mientras que en la última, a eso de las 4:00 horas del otro día "se escuchaba un cuarto vacío".

La preocupación de la familia creció cuando media hora después de esa última llamada, volvieron a llamarlo y el celular de Oscar ya sonaba como apagado, por lo que procedieron a colocar una denuncia.

Desde entonces, familia, amigos, vecinos y autoridades municipales se han dado a la tarea de buscar por distintos sectores que serían las posibles rutas que el joven habría tomado en su retorno a Mixco, donde reside con su esposa e hijo.

En caso de tener cualquier dato que pueda ayudar con su localización, puedes comunicarte al número: 5188-7551.