Encuentran muerto a protagonista de "Full House" Bob Saget

El comediante y actor Bob Saget fue encontrado sin vida, su fama surgió por su papel protagónico de Danny Tanner en “Full House”.

La estrella de televisión Bob Saget tenía 65 años, su cuerpo fue encontrado en el hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida según informó TMZ.



La Oficina del Sheriff del Condado de Orange dice que la muerte de Bob parece ser un misterio. El comunicado señala que, hasta el momento, no hay señales de nada sospechoso en el caso que pueda generar señales de alerta.

(Foto: Full House)

"Al llegar, los agentes localizaron a un hombre que no respondía en una habitación de hotel. El hombre, identificado como Robert Lane Saget, (fecha de nacimiento: 17/05/1956), fue declarado muerto en la escena. No tenemos información sobre la causa de la muerte, y los detectives no han encontrado signos de juego sucio o uso de drogas en este caso. Esta es toda la información que tenemos para publicar en este momento y no anticipamos más actualizaciones", señala el reporte compartido a TMZ.



La oficina del médico forense hará la llamada final sobre la causa y la forma de la muerte. Fue declarado muerto en el lugar, pero las circunstancias de su fallecimiento aún se desconocen.

(Foto: AFP)

¿Qué hacía en un hotel?

El actor estaba de gira en Florida desde septiembre y su tour terminaría en mayo. El sábado por la noche hizo un show en Jacksonville en el Ponte Vedra Concert Hall.

Saget interpretó al patriarca en la exitosa comedia de ABC por 10 años, luego repitió su papel en el reboot del programa para Netflix “Fuller House”, que duró cuatro años y finalizó en 2020. Estaba casado y tenía 3 hijos.