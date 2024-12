“Quiero jugar": salen a luz los últimos mensajes de Liam Payne antes de morir

-

Recientemente se filtraron los últimos mensajes que Liam Payne envió antes de su trágica muerte.

El exintegrante de One Direction murió el 16 de octubre de 2024 tras caer de tercer piso del balcón de su habitación del "Hotel Casa Sur", lugar en el que se hospedaba en Buenos Aires, Argentina.

Se rumora que el intérprete de 'Strip that down' intentaba escapar de los trabajadores del hotel, saltando con la intención de llegar al segundo piso del edificio, pero no lo logró.

Los últimos mensajes

Esta es la traducción de la conversación que tuvo con una mujer, con quien planeaba tener un encuentro íntimo, comenzando por el mensaje de Liam Payne:

Quiero jugar, tengo todo el día. Te doy 5 mil dólares.

¿Vienes?

Si vienes a mi hotel habrá fiesta, solo tú y yo.

¿Cuál es el nombre del hotel?

¿Quién es tu amiga? ¿Quieres traerla? Casa Sur. Solo tengo que limpiar mi habitación. Vengan en 30 minutos.

5 mil dólares las dos.

Eso es mucho, hay que discutirlo.

Es todo el día con nosotras dos.

El caso

Por ahora se ha señalado a 5 personas implicadas en el incidente. Autoridades argentinas afirman que la habitación del cantante estaba llena de sustancias ilegales, al igual que su cuerpo, tal como se reveló en la autopsia.

Los familiares de Liam buscan justicia y una sanción para todos aquellos involucrados en el deceso.

