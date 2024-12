Vecinos se despiden de madre e hijo atacados dentro de residencial

-

Vecinos se despiden de madre e hijo que fueron atacados dentro de residencial.

Un grupo de vecinos del Residencial San José Los Olivos, en la zona 2 del municipio de Villa Nueva se reunió para darle el último adiós a una madre y su hijo que fueron atacados dentro de su vivienda.

Con flores, globos y juguetes los vecinos rindieron homenaje a María Fernanda Fuentes y su hijo Anyelo de 12 años. Ambos fallecieron el pasado 18 de diciembre cuando el esposo y padre de las víctimas, Luis Omar Fernando Quevedo del Cid les disparó.

#ComunidadND | Adiós a madre e hijo. Vecinos del residencial los Olivos, en San José #VillaNueva, realizan un #homenaje póstumo para María Fernanda Fuentes y su hijo Anyelo.







Durante el velorio de las víctimas, familiares pidieron a las autoridades que se haga justicia por este crimen y detallaron que María Fernanda era víctima de violencia por parte de su cónyuge, pero que lo callaba.

También narraron que la pareja tuvo tres hijos, uno de ellos no estaba en casa cuando el padre de familia cometió el crimen. Mientras la otra de 8 años resultó herida.

"En privado mi hermana sufrió mucho, mi hermana estaba pisoteada, ella estaba restringida, sometida tanto económico, psicológico. Hasta el caso de que ella no podía decirnos absolutamente nada", indicó un hermano de María Fernanda.

Además relató que su hermana no decía nada de la violencia que vivía porque no quería que sus hijos se quedaran sin padre y que no lo dejaba porque tenía dependencia económica y emocional de él.

#EnDesarrolloND | "Voy a volver a ver a mi hija y a mi nieto", exclamó la madre de María Fernanda Fuentes, quien falleció junto a su hijo a manos de Luis Quevedo, en la zona 2 de #VillaNueva.







El caso

El hecho de violencia se produjo en una vivienda ubicada en el Residencial San José Los Olivos, en la zona 2 de Villa Nueva, el pasado 18 de diciembre.

En ese lugar fueron encontrados fallecidos una mujer y su hijo de 12 años. Mientras que la menor de 8 se encontraba herida.

Las versiones preliminares dan cuenta que el ataque ocurrió tras una discusión, por celos de Luis.

Detenido y enviado a prisión

El recién pasado 20 de diciembre se conoció que la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio presentó los indicios suficientes para que el juzgado correspondiente ligara a proceso a Luis Omar Fernando Quevedo del Cid.

"Quevedo del Cid deberá enfrentar proceso penal por los delitos de femicidio, parricidio y femicidio en grado de tentativa; además, la judicatura resolvió que debe quedar recluido en prisión preventiva durante el tiempo otorgado al Ministerio Público para concluir la investigación", indicó el MP.