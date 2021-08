Vicente Fernández ya tiene listo su testamento, ¿a cuánto asciende su fortuna?

"Soy un hombre precavido, ya repartí todo, no quiero dejar problemas", con estas palabras, Vicente Fernández reveló que ya tiene lista su herencia.

Luego de darse a conocer que el cantante mexicano Vicente Fernández se encontraba hospitalizado luego de sufrir un trágico accidente, la noticia además de impactar a sus miles de seguidores, sigue acaparando la atención de los reflectores.

Se conoce que el estado de salud del "Charro de Huentitán", sigue delicada. Aunque han sido muchas personas que han dejado ver su preocupación, así como artistas cercanos al cantante, hubo hecho que sobresalió.

Y es que se dio a conocer que el intérprete de "Estos celos", ya tiene lista su herencia. Tras una larga trayectoria, logró conseguir grandes éxitos mundiales que le llevaron a obtener una gran fortuna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicente Fernández (@_vicentefdez)

Dinastía Fernández

Fue el sitio Celebrity Network que reveló que en 2014, que el patrimonio de Vicente Fernández era de alrededor de 25 millones de dólares, esto sin contar sus demás bienes activos.

Ante ello, Fernández había dicho en entrevistas anteriores que ya tenía todo arreglado y que su herencia era para sus hijos y nietos.

"Soy un hombre precavido; todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro", contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicente Fernández (@_vicentefdez)

Otras propiedades

Además de su jugosa cuenta bancaria, se sabe que Vicente Fernández cuenta con un negocio de cría de caballos miniatura, en donde el precio ronda entre los 30 mil pesos mexicanos, tiene varios aviones privados que renta a otros artistas y cada vuelo puede costar hasta los 72 mil pesos.

También tiene un tequila cuya botella cuesta 100 dólares y sin dejar atrás sus trajes de charro que están valorados en aproximadamente 350 mil pesos.