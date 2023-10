¿No fue accidente? El video que comprobaría que incendio en boda fue provocado

-

Un video revelado recientemente demostraría que el incendio ocurrido durante una boda en Irak habría sido provocado y no accidental.

A casi una semana del trágico incendio en una boda que dejó a más de cien muertos y decenas de heridos en Irak, los detalles del incidente no dejan de salir a luz, causando intriga en internautas a nivel mundial.

Inicialmente, medios internacionales afirmaron que todo ocurrió a partir de los fuegos artificiales, velas y otros detalles utilizados para ambientar el evento al que asistieron alrededor de mil trescientas personas.

Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer una segunda teoría que afirma que el siniestro no fue un accidente y habría sido "provocado". Esto, luego de que un sugerente video saliera a luz y se hiciera viral por las imágenes que muestra.

El nuevo audiovisual muestra tomas grabadas desde afuera del salón. Decenas de invitados intentan huir del fuego pidiendo ayuda desesperadamente, pero usuarios centraron su atención en dos hombres que hacen "sospechosas" señas entre ellos.

Mira aquí:

Internautas nombraron a los sujetos como los responsables de la tragedia que conmocionó a nivel internacional. Sin embargo, esta solo es una teoría más que corrió como pólvora en redes sociales.

Cabe destacar que varios testigos han declarado a la prensa de la localidad que vieron cómo se originaron las llamas en el lugar, luego de que los fuegos artificiales alcanzaran el techo de material inflamable.

Ante lo ocurrido, el Gobierno de Irak decretó tres días de luto nacional en solidaridad con las víctimas, sus familiares y seres queridos.