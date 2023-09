¡Trágico final! Revelan el video que muestra cómo empezó el incendio durante boda

-

Un video que se hizo viral muestra el momento exacto en que comienza el incendio que dejó decenas de muertos durante una boda en Irak.

El incendio que cobró la vida de más de cien personas durante una boda en Irak, continúa dando de qué hablar a nivel internacional.

De acuerdo con medios internacionales, el siniestro se originó por los fuegos artificiales, velas y otros detalles utilizados para ambientar el evento al que asistieron alrededor de mil trescientas personas.

En las últimas horas, comenzó a circular un video que revela el momento exacto en el que habría iniciado el fuego. La tragedia ocurrió justo cuando la pareja se encontraba presentando un vals a sus invitados.

Sin embargo, según declaraciones de testigos, las chispas de los fuegos artificiales llegaron hasta el techo, lo que causó que el lugar prendiera en llamas.

Así comenzó todo:

Could you imagine being at this wedding?



A new video has been released showing the very moment that a fire started at the Iraq wedding this past Thursday in the northern province of Nineveh.



Sadly, over one hundred people lost their lives, and many more suffered injuries after… pic.twitter.com/rThQrTHJAm — Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 28, 2023

Tras la tragedia que consternó a la localidad, el Gobierno de Irak decretó un período de luto nacional de tres días.

En videos compartidos en redes sociales, se muestra la escena del incidente repleta de humo saliendo del edificio, mientras varias personas salen corriendo y se reúnen afuera.

Hasta el momento, autoridades continúan en el proceso de identificar a las víctimas ya que muchas de ellas resultaron completamente quemadas. Entre los fallecidos figuran los novios, algo que ha consternado a la población.

| Tragedia en Irak: Este video muestra como se inició el incendio en un salón de eventos donde estaban celebrando una boda. El fuego mató a más de 100 personas y dejó cientos de desaparecidos. pic.twitter.com/LQHuWz5ppO — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 27, 2023

*Con información de La Nación y El Universal