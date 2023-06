El intrigante video de la noche en que desapareció el instructor de gimnasio

-

Nuevas imágenes captadas por una cámara de seguridad registró a Josué Daniel con un hombre en una moto durante la noche de su desaparición.

Este sábado 17 de junio, una fuente anónima que ha estado en contacto con Soy502, proporcionó un revelador video que fue captado por una cámara de seguridad durante la noche del 29 de mayo, día en el que fue visto por última vez el instructor de gimnasio, Josué Daniel Vargas Morales.

De acuerdo con las declaraciones que brindó la fuente que está en anonimato por cuestiones de seguridad, la grabación fue obtenida por vecinos de Zacapa, quienes al igual que la familia buscan respuestas y se han organizado para localizar al instructor de gimnasio de 19 años.

Como se logra ver en las imágenes, un hombre que utilizaba prendas reflectivas y que conducía una motocicleta, habría sido el último en ver a Josué Daniel, pues este mismo iba de acompañante.

La fuente indicó que el motorista portaba uniforme de la empresa eléctrica de Zacapa, sin embargo, no se tienen detalles de quién se trató, esto debido a que las imágenes no son tan claras.

Por otro lado, los pobladores lograron identificar a Josué Daniel en la parte trasera de la motocicleta. En cuanto al registro del video, este fue capturado el 29 de mayo, entre las 19 horas.

Sin respuesta

Para conocer más detalles sobre los avances de la investigación que está a cargo de la Fiscalía de Zacapa del Ministerio Público (MP), Soy502 realizó la solicitud correspondiente, pero no atendieron al llamado.

El nuevo audio

Soy502 tuvo acceso a un nuevo audio sobre el caso del instructor de gimnasio Josué Daniel Vargas Morales, quien fue reportado como desaparecido en Zacapa durante la noche del 29 de mayo.

Sin embargo, en esta ocasión se trata de un mensaje de voz de la madre del instructor, quien suplicó a las autoridades para que realicen su trabajo y logren dar con el paradero de su hijo.

En el mensaje de voz que fue compartido a Soy502 por una fuente que prefirió estar bajo anonimato por seguridad, la madre de Josué indicó que el MP con sede en Zacapa cuenta con la información suficiente para proceder con capturas contra los responsables de la desaparición del instructor de gimnasio de 19 años.

Asimismo, en el desgarrador audio indicó que su hijo hasta ya pudo haber sido asesinado, en ese sentido, exigió que se haga justicia por el caso y que las investigaciones avance a la brevedad.

"Quiero que las autoridades, Ministerio Público, DEIC, hagan una investigación que lleve a las capturas de las personas que desaparecieron a mi hijo, y hasta posiblemente me lo pudieron haber asesinado. Las autoridades tienen información, pero no entiendo por qué no hace nada", dijo en el audio la madre de Josué, quien desde hace 19 días busca intensamente a su hijo.