¿Es real? El video de un supuesto alien captado en Las Vegas

La llamada al 911 sobre un aparente reporte de extraterrestres en Las Vegas está dando la vuelta al mundo.

Las redes sociales se han llenado de videos que aparentemente muestran la aparición de seres extraterrestres en Las Vegas, Estados Unidos.

La policía de Las Vegas actualmente se encuentra investigando los avistamientos extraterrestres tras recibir la llamada de un vecino que aseguró tener algo parecido cerca de su casa.

"Hay algo que parece una persona de unos tres metros, tiene ojos grandes y brillantes. Sigue ahí y nos está mirando", así comenzó la llamada de unos vecinos de Las Vegas a la Policía.

Aparentemente, este vecino de Las Vegas le aseguraba a los agentes policiales que tenía dos criaturas "100% no humanas" en el patio trasero de su casa.

Video floating around of alleged security footage of alien seen in Las Vegas



One problem, the video is dated 5/26/2023



The original story reported that police were called late at night on 4/30/2023 pic.twitter.com/7sOGQT8Qgz — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) June 12, 2023

"Son muy grandes, tienen ojos y boca grande, no sé como explicarlo. Sus ojos son brillantes. Estoy muy nervioso. Juro por Dios que esto no es una broma", aseguraba el vecino que realizó la llamada.

El testimonio cobró más fuerza teniendo en cuenta que aproximadamente una hora antes, los agentes de la Policía de Las Vegas presenciaron la caída de un extraño objeto que descendía desde el cielo.

Los agentes de Policía otorgaron credibilidad a la versión de este vecino y se desplazaron hasta su casa, donde no pudieron encontrar nada. El supuesto individuo no estaba y nadie lo volvió a ver.

Todo apunta a que el testimonio del vecino podría ser falso. Sin embargo, los servicios especializados de Estados Unidos estudiarán los objetos voladores no identificados en los distintos puntos del país.

*Con información de TMZ