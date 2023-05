¿El primer mensaje “extraterrestre” está por llegar a la Tierra?

El primer mensaje que podría recibir la Tierra por parte de los extraterrestres podría ser antes de lo esperado.

Reilly Derrick y Howard Isaacson, de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles, estiman que podríamos recibir un mensaje de parte de los extraterrestres en 2029.

Esto es debido a que un artículo recién añadido en Publications of the Astronomical Society of the Pacific ha señalado hasta qué estrellas han podido llegar a las emisiones de radio con más potencia y cuándo sería probable poder recibir las primeras respuestas en el planeta Tierra.

En el artículo, los expertos indican que a partir de 1972 se utiliza un sistema de antenas de radio, llamado "Red de Espacio Profundo" que permite rastrear y comunicar con las naves que se encuentran más lejanas.

Derrick e Isaacson mencionan que "tras haber dejado la heliosfera, la Voyager 1 y la Voyager 2 continúan viajando por el espacio interestelar. Las naves espaciales Pioneer 10, Pioneer 11 y New Horizons también están en vías de pasar la heliopausa. Esas naves espaciales se han comunicado con las antenas de radio de la Red de Espacio Profundo para descargar datos científicos y de telemetría".

Según los investigadores, las transmisiones han localizado y encontrarán en un futuro, las estrellas, al punto que alguna vida inteligente podría escucharlas.

Cuatro estrellas

Sin embargo, se ha descubierto que las señales de radio de la Red ya han alcanzado cuatro estrellas que están en los alrededores. Y por medio de una de ellas, habrían tenido incluso el tiempo para poder enviar una respuesta, que podría llegar al planeta Tierra en 2029.

En 2031 y 2033, es posible que se pueda recibir dos respuestas extraterrestres más, provenientes de dos sistemas solares alcanzados por las señales de la Voyager 2.

Entre el montón de estrategias planeadas hasta en este momento para tratar de saber si no estamos solos, es difícil conocer cuál permitirá por fin detectar inteligencia fuera del planeta Tierra.

Puede que la herramienta que ha sido proporcionada por Derrick e Isaacson sea finalmente la indicada. O puede que no, aunque lo importante es no dejar de intentarlo.