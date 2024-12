Videos del temblor de 7.0 que sacudió a California este jueves

-

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de tsunami tras el sismo de magnitud 7.0 que estuvo a poco de convertirse en terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró un temblor de magnitud 7.0 en el oeste de Petrolia, California, en este jueves 5 de diciembre.

El sismo alarmó y preocupó a miles de habitantes de esa localidad estadounidense, debido a su intensa magnitud.

Cámaras de seguridad de residencias y varios inmuebles captaron el momento en que se registró el fuerte temblor. El agua de piscinas se salió por el movimiento sísmico, según grabaciones.

Además, cámaras de supermercados también registraron el sismo y mostraron cómo los productos colgantes y de estanterías se movían bruscamente.

Los ciudadanos estadounidenses se escuchaban alterados por este temblor.

Mira aquí el video:

| AHORA: Tras el sismo de magnitud 7,3 y la posterior alerta de tsunami vigente para la costa del estado norteamericano de California, se están llevando a cabo evacuaciones en toda la zona afectada, incluido el zoológico de San Francisco.

pic.twitter.com/clVEGKOdhE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 5, 2024

Footage shows a pool in northern California sloshing dramatically over 10 minutes after a significant earthquake struck the region.#BREAKING #California #earthquake#BREAKING pic.twitter.com/KczlSITDDs — Abdul khabir jamily (@JamilKhabir396) December 5, 2024

Shocking footage of earthquake shaking the swimming pool water in Ferndale, California. Tsunami may hit parts of California soon. Warnings have been issued.#BREAKING #California pic.twitter.com/oQwUZoyBEl — Target Reporter (@Target_Reporter) December 5, 2024

A 7.0-magnitude #earthquake struck off the coast of Northern California Thursday morning, about 40 miles west of the community of Petrolia in Humboldt County



Tsunami Warning issued!! pic.twitter.com/NpLro2nIVv — Akash Goyal (@aakashgoyal52a) December 5, 2024

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de tsunami tras este temblor. No se han reportado personas heridas.