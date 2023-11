¿De vuelta a la Usac? Esto se sabe de las clases presenciales para 2024

-

¿Regresarán los estudiantes a las clases presencial en la Usac? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Incertidumbre ha generado entre los estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) la forma en la que se desarrollarán las clases para el ciclo 2024, esto debido a que las autoridades no han dado a conocer detalles de las programaciones para el primer semestre.

Para despejar dudas sobre este tema, Soy502 solicitó información a las autoridades universitarias para conocer si el primer semestre del año próximo se tiene previsto iniciar de manera presencial a un 100% o se seguirá en modalidad virtual; sin embargo, no se ha atendido al llamado.

Esto es lo que se sabe

Cabe destacar que en su última actualización, con fecha 6 de noviembre, la Usac dio a conocer los avances que se tienen en el campus central desde que este fue liberado por estudiantes que estuvieron en resistencia contra las elecciones de Walter Mazariegos. Según el informe, se ha recuperado el 90% de las áreas verdes y se continúa el trabajo en otros puntos.

Mientras que, en esa misma fecha, el Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó la segunda fase de la modalidad presencial, pero fue específicamente para personal administrativo de la sede central, escuelas y facultades. Los únicos estudiantes que han estado ingresando a laboratorios son de la Facultad de Odontología.

Investigación en proceso

Tras la situación que se atraviesa legalmente, donde el Ministerio Público (MP) abrió una investigación contra estudiantes, decanos, docentes, sindicatos de trabajadores y otras personas que mostraron su rechazo al actual rector y otros que estuvieron involucrados en la toma de las instalaciones centrales, un docente de la Facultad de Agronomía dijo a Soy502 que el ambiente en la ciudad universitaria se volvió más tenso.

Según la fuente que prefirió estar bajo anonimato, el acceso a la Usac está cada vez más complicado, esto debido a que se aumentaron las medidas de seguridad y las personas autorizadas en ingresar deben identificarse correctamente.

"El ingreso para el personal administrativo es bien rígido, les piden identificarse, les revisan sus pertenencias y les hacen varias preguntas de protocolo, esto para que puedan ingresar. Las autoridades no han informado nada y si lo hacen es bajo su pequeño círculo (...). Ya no es una universidad pública, se niega el ingreso a la población", dijo la fuente a Soy502.

"Otro punto que nos preocupa tanto a docentes como a estudiantes es que no podemos emitir juicios libremente. Entre los mismos colegas se habla que las clases presenciales ya tuvieron que haber sido retomadas, pero no contamos con información, hasta pueda que no ocurra en 2024. Nuestros estudiantes sí necesitan regresar a sus laboratorios. En el caso de Agronomía, hay muchas cosas por hacer en el campo", agregó la fuente.

Denegaron el ingreso a la prensa

Por aparte, el pasado 5 de septiembre, Soy502 quiso realizar un recorrido para verificar las condiciones en las que se encuentra la Usac; sin embargo, las autoridades impidieron el paso y únicamente proporcionaron material audiovisual.

Tras varios minutos de espera, los intentos para el ingreso a la Usac fueron inútiles, pero se pudo obtener tomas que mostraron el protocolo del personal de seguridad para permitir la entrada de los empleados.

En un primer filtro, los guardias de la Usac constatan a qué unidad académica o área administrativa se dirigen; metros después, estos deben proporcionar sus datos personales que los identifica como empleados.

En el caso del personal que ingresa por el paso peatonal, estos únicamente deben apuntarse en un listado y añadir los datos que les solicitan

(Foto: Marilin Alvarez/Soy502)