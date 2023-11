Capturan a Marcela Blanco, excandidata de Semilla (video)

-

Excandidata a diputada Marcela Blanco fue capturada este jueves 16 de noviembre

La excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco, ha sido capturada esta mañana del 16 de noviembre. El Ministerio Público (MP) se encuentra realizando 31 diligencias de allanamiento y algunas órdenes de captura.

Según el MP, esto es en seguimiento a una investigación en curso por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

El caso se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación.

Esto dice Marcela Blanco previo a su captura

La madre de Marcela compartió un video donde la joven excandidata ofrece unas palabras previo a su aprehensión. el video fue compartido por el siguiente mensaje: "La corrupción en Guatemala quiere silenciar a la ciudadanía. Hoy nos hemos levantado con la policía en la puerta de la casa. Mi hija, Marcela Blanco ha sido llevada por la PNC y agentes del MP a Torre de Tribunales".

Blanco refiere que el MP llegó a su casa a las 6:00 de la mañana y que la vino a intimidar. Tienen una orden de aprehensión hacia mí, estoy bien, pero mi familia no y eso es lo que a mí me duele. Pobre Guatemala, esto va en contra de la ciudadanía, yo soy ciudadana, soy pueblo y me están haciendo a mí por hablar en contra de la corrupción, les pido su apoyo", externó.

Otras capturas

El politólogo Luis G. Velásquez confirma que se ha detenido a su padre. En las redes sociales indicó que: "Han detenido a mi papá por oponerse al robo de las elecciones en la USAC. Enfrentaremos una vez más a las mafias con la verdad, ética y confianza en el futuro. No somos iguales. Nunca lo seremos. Y por pataletas que den, Mazariegos sigue siendo usurpador: hay cosas que no cambian".

Velázquez fue jefe de campaña departamental del partido Movimiento Semilla.

Extraoficialmente se divulga que son 28 las órdenes de captura, entre ellas figura el joven estudiante de la Universidad de San Carlos (USAC) Adrian Camilo García quien fue expulsado de dicha casa de estudios e inicios del 2023.

García es una de las personas que manifestó su rechazo por la elección del rector de la USAC, Walter Mazariegos, quien llegó a la rectoría en medio de polémicas tras el proceso eleccionario en mayo 2022 del calificado como "fraude", por algunos estudiantes y sectores civiles.