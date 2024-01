Willy Barrios Figueroa revela cómo nació "El hombre del regalón" (video)

-

El actor, atleta y especialista en liderazgo motivacional, Willy Barrios, contó cómo surgió su personaje "El hombre del regalón", del famoso programa de concursos "La feria de la alegría".

Willy visitó Soy502 e hizo revelaciones acerca de cómo nació el personaje que fue uno de los más queridos a inicios de los 2000, transmitido por canales nacionales.

"Estuve en el programa de 'La feria de la alegría', ¡dónde solo ganas! ese era el slogan con Nelson Leal y Tito Rivera, que eran los conductores", inició.

"Hace muchísimos años hubo un programa que se llamó 'Cuestión de minutos', era un noticiero, su fundador Guillermo Figueroa de la Vega era mi abuelito, un gran periodista, muy respetado en este país, entrevistó a grandes personalidades de gobierno y actores, era maravilloso, de ahí tenemos la vena artística. En la familia hay gente escritora, poeta, cantante, músico, pintor, de todo y cuando traes eso, te llega, si no estoy mal fue en el 2000 que inició el programa", contó.

"Mi mamá pasó un momento duro, nací yo y tres días después murió su papá (Guillermo Figueroa), se le cortó la leche, le dio depresión post parto y de duelo, y a los meses se divorció, para que se hagan una idea de todo el camino, lo que se trae en la sangre, hayas tenido la oportunidad o no, el arte permanece vivo a través del legado de mi familia".

Su ingreso a la comunicación

"Fui muy rebelde, pues crecí sin papá. Siempre quise ser el centro de atención, todo quería que se enfocara en mi y esto me fue jalando. Las personas critican mucho a los artistas pero hay que conocer de dónde viene todo, es como si vinieran a condenar una versión de Willy que terminó hace 20 años, yo soy otra persona", afirmó.

"A 'El hombre del regalón', le debo mucho, muchísimo, creo que se fue construyendo de mi abuelo para atrás, soy hermano de Noris Barrios, mucha gente la conoce, canta precioso, mi papá, que decidió no aparecerse en nuestra vida, cantaba jazz, independientemente de que no se hizo cargo, tengo que reconocer su voz, si yo tengo una voz ronca él tiene una voz de ultratumba, como Frank Sinatra o Tony Bennett".

"¿Cómo llegué a ser el hombre del regalón? ya había hecho algunos anuncios para marcas, también hice locución, modelé para Saúl E. Mendez y otros y de todo esto se dio la oportunidad de conocer a Nelson Leal, nos hicimos muy buenos amigos, también con Tito Rivera, a Nelson se le ocurrió la idea de hacer un programa de televisión y así fue como me llamó".

"El personaje del 'Hombre del regalón', no digo que no se recuerden de los demás personajes, pero ahí hubo algo, creo que Nelson es un genio porque ¿Te acordás del jingle? para los que somos contemporáneos ese tema musical se sacó de 'Titanes en el ring', un programa de lucha libre de la época".

"Es increíble cómo el tema se quedó, hasta la fecha mi esposa se mata de la risa y es hondureña, porque hasta el día de hoy le dicen: '¿me puedo tomar una foto con su esposo?', lo bonito de este personaje es que independientemente de la crítica y el hate, la gente lo sigue recordando y como dijiste, lo hace con mucho cariño", expresó.

"Era un personaje muy elegante, de saco y cuatro botones, se encargaba de entregar un regalo a la persona más entusiasta. Para construirlo hablamos con Nelson y nos preguntamos cómo podía ser, dijo, 'vamos a escoger a alguien del público' y yo le dije '¿por qué no me permitís a mí escoger a la persona más entusiasta? porque así se va a ver que no se lo doy a alguien que a mí me dijeron que se lo diera, si no al azar', '¡excelente!', me dijo".

"De inmediato hubo un match con el público, venía gente, no solo de la capital, también del interior, en ese entonces estaba medio queriendo aparecer el internet, aún no estaba como ahora, así que ser famoso era ¡ser famoso! el programa no solo se transmitía en Guate, también en otros países de Latinoamérica y eso me abrió muchas puertas, ¿me torcí en el camino? ¡sí! pero sí me abrió muchas puertas".

"Le debo mucho, independientemente de lo que pasó en ese momento y después, se abrió una puerta grande y tuve excelentes experiencias que debo agradecer. Una persona, independientemente de que haya terminado su época en algún lugar ¡váyase con honorabilidad!, con la frente en alto y agradezca, porque no puede ser posible que lo que le abrió la puerta después sea lo esté renegando, tal vez no funcionó, pero dejó enseñanzas".

Momentos importantes en el programa

"Una vez que llegó una señora muy simpática, embarazada, que se puso a llorar porque se le dio el regalo a ella, puse las manos en su panza y le di un beso y fue muy emotivo, también recuerdo una convivencia que, precisamente, fue para el día de la madre y estuvo mi mamá, les dieron rosas a las mujeres del público".

"El programa arrancaba con bailarinas que habían hecho ballet y danza contemporánea, a la gente le gustaba mucho, eran muy profesionales, hicieron teatro e incluso, en alguna ocasión, hicimos teatro juntos. En el programa también había un segmento en el que yo salía en short y sin camisa, pues hacía pulsos, siempre guardé una línea de respeto con las fanáticas, hay gente que piensa que por ser de la televisión hay un montón de mujeres, yo era patojo y el hecho de que te estén gritando emociona, igual te quedan recuerdos maravillosos pero vez que en la vida no te van a gritar siempre".

"A la fecha he encontrado hombres y mujeres de esa generación, de todas las edades, que me recuerdan con cariño, fue un personaje que dejó mucha nostalgia, también hay críticas pero tengo un filtro para eso, igual, sos artista y no importa el qué dirán, lo vas a seguir siendo, hay que buscar la excelencia, llega un punto en la vida en que todo lo que hiciste te lleva a tu quehacer específico y ese fue mi caso, amo a lo que me dedico ahora y fue gracias a mi camino".

La despedida

"Fue triste y emotivo, compartimos casi dos años juntos, éramos como una familia e íbamos mucho al interior, ¡El hombre del regalón', viajó muchos fines de semana, sobre todo de septiembre en adelante, cuando había una elección de reina me llamaban y era muy bien pagado déjenme decirles".

"El personaje me abrió esa ventana donde si había elección de reina en Jutiapa, Zacapa o donde que fuera, no me lo van a creer pero pagaban entre Q16 mil y Q18 mil por conducir un evento en aquel entonces, un poco más de $2 mil, que no tuvieras buena mayordomía y no fueras buen administrador es otra cosa.

"Recuerdo que todo el grupo se iba a diferentes lugares y compartió muchas cosas, de pronto nos dijeron: 'hasta aquí el programa y desde tal fecha se acabó', ¿por qué? hay cosas que no te dicen en el canal, se las reservan, fue bien duro, compartí mucho con mis compañeros y '¿ahora que hacemos?' hicimos un programa de radio con Nelson que se llamaba 'La carreta', un morning show en Alfa donde hice mis tanes de periodista, nos enfocamos en temas de interés y yo hacía entrevistas en la calle, fue muy bonito, después de eso cada quien tomó su camino, fue bastante triste y doloroso".

"Creo que esas rupturas en la vida también te mueven, aunque a nadie nos gusta el dolor, este es excelente, nos enseña lo que no quisimos aprender por las buenas, de no ser por esa sacudida, por ese despido, por esa situación, yo no me hubiera movido hacia los lugares que me moví y hoy no sería quien soy".

