¿La PMT ya multó al conductor que obstruyó el paso de ambulancia?

Las autoridades de tránsito informaron que multarán al conductor luego que los Bomberos Voluntarios compartan la información.

En redes sociales circula una imagen de la supuesta multa que le fue impuesta a un conductor que obstaculizó el paso de una ambulancia. Sin embargo, hasta el momento, el piloto no ha sido sancionado.

El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, confirmó que la mencionada imagen es falsa y que deben remitir la información al Ministerio Público (MP) para que investiguen lo ocurrido.

Tal como se establece en el Reglamento de Tránsito en su Artículo número 185 que asegura: "En estos casos la autoridad de tránsito obligadamente dará aviso inmediato al Ministerio Público para que este determine si hay conexión con algún delito que perseguir".

Por ello, los socorristas deben interponer la denuncia correspondiente, con los datos del vehículo, fecha y hora del incidente.

¿Qué dicen los Bomberos Voluntarios?

Por su parte, los Bomberos Voluntarios explicaron a Soy502 que ellos no tienen autoridad en el incidente. Pero, que ya les comentaron que será la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala quien tome cartas en el asunto.

También informaron que están a la espera de lo que resuelvan las autoridades de tránsito a este respecto.

El incidente de tránsito circuló a través de un video compartido en redes sociales, en donde se muestra que el piloto del carro gris con placas P-587GFS se cambia de un carril a otro para impedir el paso del vehículo de los Bomberos Voluntarios que se dirigía hacia una emergencia.

Estas son las imágenes: