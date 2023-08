"Yahritza y su Esencia" se disculpa por comentarios negativos sobre México

-

El grupo estadounidense "Yahritza y su Esencia" causó controversia al emitir comentarios despectivos acerca de México, tras su visita a ese país.

El trío especializado en música regional mexicana, formado en Yakima, Washington por Yahritza (voz y guitarra acústica), Armando (guitarra de doce cuerdas) y Jairo Martínez (bajo acústico) "ofendió" a los mexicanos con sus comentarios despectivos y risa burlona acerca de su estadía en el país.

En un video que circula en las redes sociales se aprecia el momento en el que en una entrevista los 3 dicen que no les gusta la comida mexicana y los ruidos de las calles de la ciudad y de inmediato causaron indignación entre los internautas del país del norte, quienes les invitaron a quedarse en Estados Unidos, ante esto Yahritza lanzó un video dedicado a quienes se sintieron aludidos por su manera de pensar.

"Les queremos enviar un gran saludo de parte de Yahritza y su Esencia, desafortunadamente Mando no pudo estar con nosotros pero sí fue parte de este mensaje que les queremos dejar, primero que nada queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas, no importa en donde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México, estamos agradecidos pero también apenados, hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes, el público, tiene toda la razón, no nos supimos expresar correctamente y en lugar de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablamos de detalles que estuvieron fuera de lugar", afirmó.

"Ya entendemos eso y les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si ofendimos a alguien nunca fue nuestra intensión, nosotros amamos a México, nuestra cultura y a su gente y poder ser parte de esa cultura, por nada quisimos ofender a nuestra tierra, no fue nuestra intensión, para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes, por esto agradecemos que nos hacen saber cuando algo no esta bien, los queremos mucho y agradecemos todo su apoyo", dijeron.

EL HECHO:

En un clip grabado durante una conferencia de prensa se aprecia cuando una periodista les preguntó: "¿Cómo los trata la ciudad de México?", ellos respondieron de una manera que no gustó.

"Sí me gusta pero no me gusta cuando me levanto porque se escuchan los carros, las sirenas, los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito", dijo Yahritza.

"A mi la neta, yo he estado aquí más tiempo, pero no me gusta mucho la comida de aquí, me gusta más donde vivimos, allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno", dijo Armando mientras Jairo contestó: "Para mi también la comida, porque soy bien delicado y casi nomás como chicken, puras alas también que ni tengan chile, no me gusta nada".

Tras esto se aprecia un video donde los hermanos están comprando comida en un puesto callejero y la vocalista hace una cara de inconformidad cuando el comerciante le entrega una gaseosa en bolsa plástica y se ríe.

En una entrevista para Tik Tok acerca de sus inicios en la música Yahritza dijo en inglés "yo no digo que odie a los mexicanos pero pero simplemente no me gusta México para nada, me trae esa memoria de regreso, no siento que sea México, es la Ciudad de México", "sentimos que amamos allá pero fue esa pequeña cosita que nos presentó a México que fue un poco estresante, estamos un poco traumados con México", dijo Armando, esto como referencia a cuando llegaron y mostraron su música pero en la Ciudad no les pusieron atención, por lo que decidieron grabar en Monterrey.

