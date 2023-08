"Yahritza y su Esencia" causa controversia tras comentarios despectivos hacia México

-

El grupo estadounidense "Yahritza y su Esencia" causó controversia al emitir comentarios despectivos acerca de México, tras su visita en el país.

El trío de hermanos especializado en música regional mexicana, formado en Yakima, Washington por Yahritza (voz y guitarra acústica), Armando (guitarra de doce cuerdas) y Jairo Martínez (bajo acústico) "ofendió" a los mexicanos con sus comentarios despectivos y risa burlona acerca de su estadía en el país.

En un video que circula en las redes sociales se aprecia el momento en el que en una entrevista los 3 dicen que no les gusta la comida mexicana y los ruidos de las calles.

En el clip se aprecia cuando una periodista les preguntó: "¿Cómo los trata la ciudad de México?" y ellos respondieron de una manera que no le gustó a los chilangos.

"Sí me gusta pero no me gusta cuando me levanto porque se escuchan los carros, las sirenas, los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito", dijo Yahritza.

"A mi la neta, yo he estado aquí más tiempo pero no me gusta mucho la comida de aquí, me gusta más donde vivimos, allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno", dijo Armando mientras Jairo contestó: "Para mi también la comida porque soy bien delicado y casi nomás como chicken, puras alas también que ni tengan chile, no me gusta nada".

Tras esto se aprecia un video donde los hermanos están comprando comida en un puesto y la vocalista hace una cara de inconformidad cuando el comerciante le entrega una gaseosa en bolsa plástica y se ríe.

En una entrevista para Tik Tok Yahritza dijo en inglés "yo no digo que odie a los mexicanos pero pero simplemente no me gusta México para nada, me trae esa memoria de regreso, no siento que sea México, es la Ciudad de México", "sentimos que amamos allá pero fue esa pequeña cosita que nos presentó a México que fue un poco estresante, estamos un poco traumados con México", dijo Armando.

