"Yo creo que ya está parado, pero no", la burla de Arzú al PDH (video)

Más peleas verbales se registraron durante la última citación al PDH, Jordán Rodas.

Las peleas verbales entre el procurador de los Derechos Humanos y varios diputados de la Comisión de Derechos Humanos quedaron grabadas en la transmisión de la última citación al PDH, antes de que deje el cargo.

Mientras los congresistas continuaban preguntando al PDH sobre los gastos financieros, el presidente de la Comisión, Antonio Arenales Forno, llamó al orden, luego de un intercambio de palabras.

"Yo creo que ya está parado, pero no", dijo el diputado Arzú, refiriéndose a la estatura del PDH, quien en ese momento se encontraba sentado.

Continúan las discusiones entre diputados y el PDH pic.twitter.com/hV2TelLR7D — Dulce Rivera (@drivera_soy502) August 9, 2022

Pero la discusión entre ambos no terminó ahí. Unos minutos después volvieron a discutir. Esta vez porque el diputado Arzú volvió a preguntarle si pediría una indemnización al dejar el cargo de PDH.

Arzú le dijo que recibiría Q534 mil de indemnización, a lo que el PDH le respondió que sería un poco más de lo que mensualmente recibe el fontanero de la Municipalidad.

"Me lo estoy pensando seriamente, el exprocurador se lo cobró y al ver que el fontanero de la ciudad cobra mensualmente Q400 mil, me lo estoy pensando", dijo Jordán Rodas.

También le dijo al diputado: "Deje de sufrir, no me sueñe como su excolega Hernández Azmitia", a lo que Arzú le respondió: "no señor procurador, usted es una pesadilla no un sueño".

"Deje de sufrir, no me sueñe" le dice el PDH al diputado Arzú.



El congresista le responde: "no señor Procurador usted es una pesadilla, no un sueño". pic.twitter.com/F9GsGaMynf — Dulce Rivera (@drivera_soy502) August 9, 2022

El PDH también dijo: "Yo no voy a contratar a mi mamá ni la he contratado", haciendo alusión que la mamá del diputado Arzú, Patricia de Arzú, tenía un contrato en la Municipalidad de Guatemala.

"Pero si contrata primas de exdiputados", le respondió el congresista.