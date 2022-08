¡Fuerte discusión! Intercambio de palabras entre Manuel Conde y Jordán Rodas

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, tuvo un fuerte intercambio de palabras con el diputado Manuel Conde Orellana.

En una citación en la Comisión de Derechos Humanos, se registró un intercambio de palabras entre el diputado Manuel Conde Orellana y el procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas.

La citación convocada por los congresistas fue para cuestionar al PDH sobre los cinco años de su gestión.

El diputado de UCN, Julio Lainfiesta estaba cuestionando al Procurador sobre gastos administrativos, pero la respuesta que dio no fue del agrado del congresista Manuel Conde Orellana por lo que con voz alzada le dijo que si no iba a dar información mejor no hubiera llegado.

"Él no fue citado para venir a dejar un informe, el fue citado para participar en el proceso de transición y si está citado debe responder los cuestionamientos, sino que mande una foto y que mande un informe, pero si él está acá es para responder", dijo Conde Orellana.

El PDH, le respondió: "Solamente recordarle al diputado Conde que se le escucha bastante bien, que no está en una tarima para gritar, respeto su punto de vista, estoy en el uso de la palabra".

Posteriormente intercambiaron varias palabras sobre el respeto entre ambos, hasta que finalmente el presidente de la Comisión, llamó al orden.