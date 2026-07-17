Las 5 selecciones que decepcionaron en el Mundial 2026

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El Mundial 2026 pasará a la historia no solo por estrenar el formato ampliado de 48 selecciones y expandir las fronteras del futbol global, sino también por selecciones que prometían y terminaron decepcionando.

Desde crisis internas y problemas tácticos hasta una alarmante falta de eficacia frente al arco, varios combinados nacionales naufragaron mucho antes de lo pronosticado. A continuación, repasamos a las cinco selecciones que más decepcionaron en el certamen, analizando los datos, los números y los motivos detrás de sus dolorosas eliminaciones.

La selección charrúa había llegado al Mundial 2026 con la etiqueta de favorita. (Foto: EFE)

1. Uruguay (Eliminada en Fase de Grupos)

Datos en el Grupo H: 3 PJ | 0 G | 2 E | 1 P | 2 PTS | 3 GF | 4 GC

Contexto: La Celeste partía con la como favorita, con una generación competitiva liderada por el técnico Marcelo Bielsa, pero quedó eliminada sorpresivamente en un sector compartido con España, Arabia Saudita y la debutante Cabo Verde.

Por qué decepcionó: El proyecto del argentino Marcelo Bielsa nunca terminó de cohesionarse tras las tensiones internas y las declaraciones públicas que pusieron al descubierto los problemas entre técnico y jugadores. A pesar de contar con individualidades de jerarquía, el equipo mostró una anemia ofensiva preocupante (apenas 3 goles en 3 partidos) y una fragilidad defensiva inusual en los minutos clave, lo que los dejó fuera a las primeras de cambio.

La selección de Arda Guller prometía antes del Mundial, pero no pudo superar la fase de grupos. (Foto: AFP)

2. Turquía (Eliminada en Fase de Grupos)

Datos en el Grupo D: 3 PJ | 1 G | 0 E | 2 P | 3 PTS | 3 GF | 5 GC

Contexto: Estampada en las quinielas como una selección que podía sorprender gracias a una plantilla repleta de futbolistas en clubes de élite (Real Madrid, Inter de Milán, Manchester United, Roma).

Por qué decepcionó: La falta de contundencia y la mala gestión de los partidos definitivos condenaron a los otomanos. Su derrota más dolorosa fue el 1-0 ante Paraguay, un encuentro donde los turcos remataron 33 veces a puerta frente a 6 de su rival, evidenciando una falta absoluta de eficacia ofensiva que truncó sus aspiraciones.

La selección surcoreana fue una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo. (Foto: AFP)

3. Corea del Sur (Eliminado en Fase de Grupos)

Datos en el Grupo A: 3 PJ | 1 G | 0 E | 2 P | 3 PTS | 2 GF | 3 GC

Contexto: Los Tigres de Asia eran candidatos habituales a superar la fase de grupos, pero repitieron la historia de quedar fuera prematuramente (novena vez en su historia que no superan la ronda inicial).

Por qué decepcionó: Errores groseros en momentos claves, como un fallo del guardameta Seung-Gyu Kim ante México, dinamitaron su confianza. Además, decisiones técnicas desconcertantes, como dejar en la banca a su capitán e insignia Heung-Min Son en el duelo de todo o nada ante Sudáfrica (donde fueron superados 14-7 en remates), reflejaron una profunda desconexión táctica y anímica.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti no mostraron ningún estilo de juego definido durante el torneo. (Foto: AFP)

4. Brasil (Eliminado en Octavos de Final)

Datos generales: Eliminado en Octavos de Final por Noruega (2-1).

Contexto: La Canarinha llegó a Norteamérica bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti y con un lavado de cara generacional. Aunque el rendimiento en la fase de grupos fue sólido (líderes del Grupo C con 7 puntos), su techo competitivo colapsó demasiado pronto.

Por qué decepcionó: Quedar fuera ante Noruega en la primera ronda de cruces directos se catalogó como un fracaso rotundo para las aspiraciones brasileñas. El equipo adoleció de una alarmante falta de precisión en los metros finales y cometió errores defensivos groseros bajo la presión del planteamiento de contragolpe noruego. Además, nunca mostró un estilo de juego claro.

Cristiano Ronaldo y Portugal se despidieron en octavos de final. (Foto: Getty Images)

5. Portugal (Eliminado en Octavos de Final)

Datos generales: Eliminado en Octavos de Final por España (1-0).

Contexto: Portugal desembarcó con una de las plantillas más completas, talentosas y profundas de todo el Mundial, potenciada por una generación dorada y el liderazgo de figuras estelares.

Por qué decepcionó: El planteamiento de Roberto Martínez fue duramente criticado por la prensa internacional. Su excesiva cautela táctica y la insistencia en gravitar el juego en torno a Cristiano Ronaldo (con 41 años) terminaron por limitar el dinamismo de socios creativos de élite como Bruno Fernandes. En el duelo ibérico de octavos, los lusos sufrieron la superioridad en posesión de España y carecieron de variantes para romper el bloque defensivo rival.