Conoce la lista de los diez atacantes que llegan en mejor forma al Mundial 2026

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Con las ligas ya finalizadas y el Mundial a la vuelta de la esquina, los focos apuntan a los goleadores.

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Sus registros a nivel de clubes durante la temporada reflejan el gran momento que atraviesan y los convierten en algunas de las mayores amenazas del torneo.

Según los datos más recientes de Sofascore y Opta, estos revelan quiénes son los mundialistas que más goles han marcado en lo que va del año.

Un listado de los goleadores que llegan en mejor forma a United 2026. (Foto: Sofascore)

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El delantero Harry Kane es la gran figura de Inglaterra. (Foto: Archivo)

Kane y Toney: el arsenal inglés

Si hay una selección que puede presumir de poder ofensivo, esa es Inglaterra. Harry Kane encabeza la lista mundial con cifras impresionantes: 31 goles en apenas 26 partidos con el Bayern Múnich. El capitán de los Tres Leones promedia más de una anotación por encuentro y se mantiene como una de las referencias ofensivas más letales del planeta.

A su lado aparece Ivan Toney. Desde su etapa en el Al-Ahli de Arabia Saudita, el ariete suma 28 goles en 29 partidos, demostrando que conserva intacto su olfato goleador y que ofrecerá a Thomas Tuchel grandes opciones para el ataque británico.

El factor de las ligas emergentes

El podio lo completa el mexicano Julián Quiñones. El atacante del Al-Qadsiah registra 26 goles en 23 encuentros, un promedio sobresaliente que alimenta las esperanzas ofensivas del Tri.

Quiñones llegará al torneo en plenitud física y como una de las principales cartas de gol de su selección.

Cristiano Ronaldo se encargará de comandar el ataque luso en el Mundial. (Foto: Archivo)

La vigencia de CR7

La lista también confirma que los años parecen no pasar por Cristiano Ronaldo. El astro portugués acumula 16 goles en 22 partidos con el Al-Nassr.

Con el Mundial en el horizonte, el "Bicho" sigue exhibiendo una regularidad admirable y se perfila nuevamente como el líder ofensivo de Portugal en busca del único gran trofeo que aún falta en su palmarés.

Estrellas de élite y juventud en racha

El Real Madrid y el Barcelona también aportan nombres de peso. Vinícius Jr. ocupa el quinto puesto con 17 goles en 29 partidos, consolidado como la principal figura ofensiva de Brasil y uno de los futbolistas más desequilibrantes del panorama internacional.

Por su parte, la joya española Lamine Yamal continúa rompiendo expectativas. Con apenas 18 años, el extremo acumula 15 goles en 25 partidos, confirmando que llegará al Mundial no como una promesa, sino como una realidad para España.

Vini será el encargado del ataque carioca en United 2026. (Foto: redes sociales)

El Top 10 lo completan el colombiano Luis Suárez (Sporting Lisboa), con 20 goles; el francés Ousmane Dembélé (PSG), con 16; el neerlandés Donyell Malen (Roma), con 15; y el alemán Deniz Undav (Stuttgart), también con 15 anotaciones.

A pocos días de que ruede el balón, el panorama es claro. El 2026 ha comenzado con una notable producción goleadora y estos diez artilleros aspiran a trasladar su efectividad de los clubes al escenario más importante del futbol mundial.