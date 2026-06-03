Técnico de Comunicaciones aspira al banquillo de la selección chilena

-

Mientras se prepara para el Apertura al frente de Comunicaciones, el técnico chileno Marco Antonio Figueroa volvió a acaparar los reflectores al expresar públicamente su deseo de convertirse en seleccionador de Chile.

En una entrevista concedida al portal Bolavip Chile, el estratega aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para asumir el reto de dirigir a La Roja, especialmente tras la salida de Ricardo Gareca y en medio de la incertidumbre sobre quién ocupará el cargo de manera permanente.

"Si no es Manuel (Pellegrini), soy yo", afirmó el "Fantasma", quien resaltó su trayectoria internacional como uno de los principales argumentos que respaldan su candidatura.

View this post on Instagram A post shared by Bolavip Chile (@bolavipcl)

El entrenador señaló que pocos técnicos chilenos han desarrollado una carrera fuera de su país durante tantos años, por lo que considera que reúne los méritos para aspirar al puesto.

Durante su etapa al frente de los cremas, Figueroa ha sido vinculado con distintas opciones laborales, entre ellas la Universidad de Chile y clubes del extranjero, reconociendo incluso que analizaría una eventual oferta. Ahora, su interés por dirigir a la selección de su país vuelve a poner su futuro en el centro del debate.

El "Fantasma" ha dado de qué hablar dentro y fuera de la cancha desde su arribo al banquillo albo. (Foto: Pedro Pablo Mijangos / Nuestro Diario)

Actualmente, el combinado chileno es dirigido de forma interina por Nicolás Córdova, mientras la federación define al responsable del próximo proceso de la selección sudamericana.