Abuchean fuertemente a Elon Musk durante un show de comedia (video)

Elon Musk fue abucheado durante un show de comedia del humorista Dave Chapelle en San Francisco.

El multimillonario dueño de Tesla, Elon Musk, fue abucheado por un grupo de personas cuando subió al escenario del comediante Dave Chappelle en San Francisco, la noche del pasado domingo.

Así lo deja ver un video compartido en Twitter que ya se ha vuelto viral con miles de reproducciones y compartidas por usuarios de dicha red social.

En el clip se observa cómo Musk es abucheado por varios minutos. "Ovaciones y abucheos, por lo que veo", dijo Chappelle, mientras la bulla seguía de fondo.

Sin embargo, este lunes 12 de diciembre el magnate dijo en un tuit que "técnicamente recibió un 90% de aplausos y un 10% de abucheos", aunque el video viral parece indicar lo contrario.

El empresario ha sido duramente criticado desde que compró Twitter, por una serie de abruptos cambios en la plataforma y una masiva ola de despidos que hasta la fecha sigue siendo comentada.