Elon Musk envía contundente mensaje a empleados de Twitter

Elon Musk continúa haciendo de las suyas al mando de Twitter, y ahora ha enviado un contundente mensaje a sus empleados.

Desde que Elon Musk anunció la compra definitiva de Twitter, grandes cambios se han hecho presentes en la plataforma.

Comenzando con la implementación de cobro por verificación de cuentas, hasta una ola de despidos masivos el magnate ha sido duramente criticado por cómo ha tomado el control de la compañía.

Sin embargo, lo que digan parece importarle poco, pues ha salido a luz un correo electrónico que Musk envió a sus trabajadores advirtiéndoles sobre fuertes cambios.

El corresponsal de CNN, Donie O'Sulivan compartió en su cuenta de Twitter el correo que los empleados de Elon Musk habrían recibido en las últimas horas.

En este, el multimillonario les advierte que deberán ser "extremadamente duros" para construir un "gran avance en Twitter 2.0", por lo que tendrán que trabajar largas horas intensas para tener éxito.

""Si estás seguro de que quieres ser parte de la nueva Twitter, por favor pulsa sí en el enlace de debajo", señala el mensaje con un enlace que conduce a un formulario.

El correo también describe que de ahora en adelante, la plataforma estará enfocada en la ingeniería y serán los programadores quienes construyan la mayor parte de la plantilla.

"Cualquiera que sea su decisión, le agradecemos sus esfuerzos para el éxito de Twitter", finaliza el escrito.