Alumna rompe en llanto y preocupa a sus compañeros de "La Academia" (video)

Mar Rendón rompió en llanto, preocupando a sus compañeros al no poder contarles la razón.

En "La Academia" cada día se presenta una nueva polémica, sobre todo porque el reality show se mantiene vigilado por cámaras las 24 horas del día.

En esta ocasión, la representante de Ecuador, Mar Rendón protagonizó un momento que preocupó a los alumnos en la casa.

Hace unos días, la académica rompió en llanto en su habitación, a lo que sus compañeras reaccionaron con confusión, preguntándole qué le había sucedido.

Sin embargo, la ecuatoriana expresó que no podía contar la razón de su llanto, pero que estaba muy triste por algo de lo que se había enterado.

"Estoy muy triste, la gente va a saber por qué, estoy en shock. Me lo dijeron y no, no puedo decir nada. Estoy muy mal", expresó Mar.

Sus compañeras se acercaron a abrazarla para tranquilizarla ante su llanto inesperado.

Internautas dicen la razón

La reacción de Mar se dio minutos después de salir de la cabina "POV" en la que los alumnos son entrevistados y les prohíben contar todo lo que se habla dentro de ella.

Durante la entrevista, a la académica le dieron la noticia de la separación de "BTS", agrupación musical de la que Mar es fanática.

Por ello, usuarios en redes sociales aseguraron que esa fue la razón por la que no contuvo las lágrimas.