Autos eléctricos en Guatemala: el mercado que acelera en silencio

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Los vehículos eléctricos circulan en Guatemala desde hace más de una década, pero tras la aprobación de la Ley de Incentivos para Movilidad Eléctrica, en 2022, parece que el mercado empieza a entrar en una etapa de madurez.

El mercado sigue acelerando, aunque, de acuerdo con la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA), la expansión no se duplicará indefinidamente, puesto que, conforme el mercado gane tamaño, empezará a mostrar señales de estabilización. Aun así, los vehículos eléctricos todavía representan una fracción pequeña del parque vehicular nacional, por lo que el potencial de crecimiento sigue siendo favorable.

Sergio Arévalo, presidente de AMEGUA, recuerda que un factor importante para el incremento en la demanda fue la aprobación de la ley de incentivos a la movilidad eléctrica en 2022. Desde entonces, la adopción de carros y motos eléctricas ha mantenido una tendencia de fuerte expansión. Históricamente, el mercado pasó de 16 carros vendidos en 2016 a 82 unidades en 2022; luego pasó sucesivamente a 308 en 2023, 606 en 2024 y 888 en 2025. Para 2026, la expectativa es llegar a 1,600 automóviles.

En motocicletas, el comportamiento va en la misma línea. En 2025 se vendieron alrededor de 817 motos 100% eléctricas, una cifra que ya iguala la comercialización de vehículos eléctricos. De acuerdo con la gremial, este segmento ha tenido buena recepción en el interior del país y entre usuarios jóvenes, por la facilidad de uso y su cercanía con la tecnología.

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Mercado pequeño

Pese a este dinamismo, el mercado aún es reducido frente al total de automotores en circulación. AMEGUA estima que al cierre de 2025 había unos 2,000 vehículos 100% eléctricos, cerca de 16,000 híbridos y alrededor de 18,000 unidades electrificadas en Guatemala.

El avance también se apoya en una oferta más amplia y en precios que comienzan a acercarse a más consumidores. En motos eléctricas hay opciones desde Q9 mil hasta Q30 mil, mientras que en automóviles la oferta arranca entre Q130 mil y Q140 mil, aunque también existen modelos de gama media y alta con precios mayores. La entrada de nuevas marcas, varias de origen chino, ha ampliado la competencia con propuestas de buena tecnología y calidad.

Los impulsores del sector presentan esta alternativa como una respuesta al alza de los combustibles y como una opción con beneficios ambientales. Sin embargo, el argumento que más peso tiene en Guatemala sigue siendo el ahorro. Según Arévalo, un usuario puede reducir entre 60% y 70% sus gastos de operación y mantenimiento. Un ejemplo expuesto por la gremial compara un gasto mensual de Q900 en gasolina frente a unos Q300 en electricidad.

Aparte, en cuanto a infraestructura, el sector reporta 165 cargadores públicos instalados en el país, aunque recalca que 93% de las recargas se realiza en casa. Lo anterior sugiere que la red pública por el momento funciona principalmente como apoyo y no como la fuente principal de carga en la rutina diaria de los usuarios. Con todo, la movilidad eléctrica tiene un futuro positivo en Guatemala; será cuestión de tiempo, mejores precios y adoptar esta cultura para que el mercado despegue.