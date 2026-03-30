¡De turistas! Crean video con los personajes de "Super Mario" de visita en Guatemala

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Los usuarios de las redes sociales han viralizado un video animado de los personajes de Mario Bros y sus amigos visitando Guatemala.

Un video creado con inteligencia artificial circula en redes sociales, en donde se ven a los personajes de "Super Mario" en distintos lugares turísticos de Guatemala. El mismo fue compartido por el usuario alexander_arias_gt en TikTok, quien es un creador de contenido con IA en el país.

Los personajes que aparecen en el video son los siguientes: Mario Bros, Luigi, Yoshi, Toad, Wario, Princesa Peach, Rosalina y Donkey Kong.

En la animación se observa de inicio a los personajes del videojuego cuando se suben a un Transmetro, específicamente en la estación Bethania y posteriormente se van de compras al mercado, en el área de frutas y verduras.

Luego se van de paseo, primero aparecen en el Lago de Amatitlán, cada uno en lanchas con sus respectivos nombres y después se les observa en fila mientras escalan el volcán de Pacaya, cada uno cargando sus mochilas.

Posteriormente se ve una de las imágenes que más le ha llamado la atención a los internautas, se trata de cuando se van de visita a la Antigua Guatemala, en donde los personajes toman fotografías con el Arco de Santa Catalina y el volcán de Agua al fondo.

De regreso a la capital, aparecen en el Centro Histórico, específicamente en la Plaza de la Constitución con el Palacio Nacional de la Cultura al fondo. Después se transportan en un bus extraurbano y aparecen en el Irtra Mundo Petapa, subidos en el rascacielos haciendo distintas expresiones de asombro.

Mira aquí el video: