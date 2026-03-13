Ciclista graba momento en el que cae a la orilla de un acantilado (video)

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Una ciclista grabó el momento en el que casi cae al vacío mientras recorría un sendero que se encuentra a la orilla del mar en España.

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Cecilia Sopeña, cuya cuenta de instagram es "cartagenera.17", estuvo a punto de protagonizar una tragedia luego de que su transporte resbalara en pleno acantilado.

Foto: Instagram.

La aventurera grabó su recorrido con una cámara 360 y captó el momento en el que la rueda de la bicicleta se traba en una de las piedras volcánicas que se encontraban en el camino estrecho por el que transitaba, provocando que resbalara.

Ella iba acompañada de su perro, quien se puso nervioso al ver cómo su dueña caía, acercándose a ella tras el resbalón. "Tranquila, que no pasa nada", le dijo a su perrita quien se acerca a ella para tratar de consolarla al notar sus nervios.

Foto: Oficial.

Afortunadamente Cecilia logró evitar la caída, pero por un momento quedó atrapada entre la bici y las rocas, poco a poco se fue incorporando hasta lograr escapar.

Foto: Instagram.

Y agregó: "Ayer viví una experiencia muy dura que me ha hecho pensar mucho. Estuve muy cerca de un accidente grave y eso te coloca frente a la fragilidad de la vida de una manera muy real", dijo.

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