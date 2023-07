"¡Todos morirán!" Mujer enloquece en el avión y crea caos entre pasajeros (video)

-

El video de una mujer que sufre una crisis antes de que el avión despegué se volvió viral en redes sociales.

Los pasajeros de un viaje que salía del aeropuerto Fort Worth de Dallas vivieron un incómodo momento cuando una mujer entró en crisis y generó un verdadero caos.

En el video se puede apreciar cómo la mujer camina por los pasillos del avión gritando que ella se bajaría de la nave por una fuerte razón.

La pasajera dijo ver a un hombre que "no era real", apuntando a un espacio en el que no había nadie. Le advirtió al resto de pasajeros: "Ustedes pueden sentarse ahí y morir con él o no", dijo mientras comenzaba a bajarse del avión.

Nadie la acompaña a bajar del avión. TMZ confirmó que la mujer sí logró bajar sin causar otro incidente, y no fue detenida para una evaluación mental.

¿Qué pasó con el avión?

Daily Mail informó que en la cuenta original en la que se subió el video, el dueño de la misma explicó que el avión tuvo que ser evacuado y por consecuencia retrasado tres horas. Sin embargo, la cuenta ya no existe.

Luego de esta pequeña investigación, el avión despegó sin ningún problema ni accidente.

En los comentarios del video hacen referencia a la película "Destino Final", en el que un joven tiene la premonición de un accidente de avión, y luego de sobrevivir a ese aparatoso accidente, el grupo que se bajó del avión comienza a ser "perseguido" por la muerte.