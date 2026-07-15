Aficionados argentinos se van a los golpes durante “banderazo” en Atlanta (videos)

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Al menos dos argentinos fueron detenidos luego de que estuvieran involucrados en disturbios en plena vía pública.

Lo que comenzó como una fiesta en un "banderazo" organizado por aficionados argentinos terminó con momentos de tensión en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Los aficionados se reunieron en la vía pública para darle una muestra de apoyo a la selección de Argentina previo a su partido ante Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, durante el evento se toparon hinchas de los clubes San Lorenzo y Huracán, los cuales son clásicos rivales en dicho país, por lo que esta rivalidad provocó que entre los aficionados se dijeran de palabras.

Se cruzaron La Butteler (San Lorenzo) y la Plaza José C. Paz (Huracán) en el banderazo en Atlanta.



La misma historia que el mundial de Rusia 2018. pic.twitter.com/PUcrVuJxAG — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) July 15, 2026

Fue tanta la tensión que los involucrados se fueron a los golpes y protagonizaran una pelea en plena vía pública, en donde incluso se intentaban tirar bancas y mesas, mientras las demás personas observaban lo que sucedía.

Debido a estos disturbios, las autoridades locales se hicieron presentes e intervinieron para calmar la situación que terminó con al menos dos argentinos detenidos.

Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles en dicha ciudad y se conocerá al rival de España para la final de la Copa del Mundo, que se disputará el próximo domingo 19 de julio.