Aficionados de Congo festejan el empate ante Portugal

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Portugal y R.D. Congo concluyeron este primer encuentro mundialista con un punto cada uno en el inicio de la fase de grupos.

Contra todo pronóstico, los africanos dieron batalla y no se quedaron con los brazos cruzados, luego que Portugal anotará el 1-0 a los seis minutos del compromiso.

Momentos antes de finalizar la primera etapa cayó el empate que celebra todo Congo.

Para los aficionados de Portugal y seguidores de Cristiano Ronaldo, fue, "un partido muy reñido", comentó un aficionado que salía de apreciar el partido en el Estadio de Houston.

“ El equipo del Congo fue un rival muy duro, pero Portugal tiene que regresar en los otros juegos para hacer más goles ” Yordi , aficionado de Portugal.

Por otro lado, los seguidores de Congo, sin haber finalizado los 90 minutos, ya se encontraban celebrando ese empate histórico contra los portugueses.

Ondeando banderas, con porras y cantos, la afición de la selección africana, hizo su salida del Estadio de Houston, Texas.

Qué alegría; que viva el fútbol que nos regala tantas emociones.