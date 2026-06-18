Mundial 2026
  • 502 en la Copa

Aficionados de Congo festejan el empate ante Portugal

  • Por Ana Lucía Castillo
17 de junio de 2026, 18:04
Grupo de aficionados del Congo festejando el empate con Portugal. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Grupo de aficionados del Congo festejando el empate con Portugal. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Portugal y R.D. Congo concluyeron este primer encuentro mundialista con un punto cada uno en el inicio de la fase de grupos.

Contra todo pronóstico, los africanos dieron batalla y no se quedaron con los brazos cruzados, luego que Portugal anotará el 1-0 a los seis minutos del compromiso.

Momentos antes de finalizar la primera etapa cayó el empate que celebra todo Congo.

Para los aficionados de Portugal y seguidores de Cristiano Ronaldo, fue, "un partido muy reñido", comentó un aficionado que salía de apreciar el partido en el Estadio de Houston.

El equipo del Congo fue un rival muy duro, pero Portugal tiene que regresar en los otros juegos para hacer más goles
Yordi
, aficionado de Portugal.

Por otro lado, los seguidores de Congo, sin haber finalizado los 90 minutos, ya se encontraban celebrando ese empate histórico contra los portugueses.

Ondeando banderas, con porras y cantos, la afición de la selección africana, hizo su salida del Estadio de Houston, Texas.

Qué alegría; que viva el fútbol que nos regala tantas emociones.

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Los festejos siguen fuera del Estadio de Houston. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

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