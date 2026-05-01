Aficionados podrán imitar entrenamientos de sus ídolos

De cara al Mundial 2026, el Museo FIFA ubicado en Zúrich llevará a cabo una exposición interactiva para que las y los aficionados del futbol mundial puedan simular los entrenamientos de algunos ídolos.
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Esta actividad, que pondrá a prueba la agilidad, velocidad y precisión de sus asistentes, se realizará el 20 de mayo.
Las pruebas programadas están basadas en las destrezas de futbolistas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Harry Kane, Erling Haaland y Vítor Ferreira (Vitinha).
De acuerdo con un comunicado difundido por el museo, en la exposición se usará tecnología de alta calidad y el sistema de entrenamientos utilizado por los profesionales.
Cita mundialista 2026
En el Museo se compartirá, además, información sobre las selecciones, ciudades y los estadios de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán las justas del 2026.
Contará con objetos de colección oficial, así como artículos especiales utilizados por Haaland en el último Mundial de Clubes y de Vinícius durante su participación en Qatar 2022.
Incluirá la transmisión de algunos partidos de United 2026.
De acuerdo con medios internacionales, el museo realizará activaciones simultáneas en Miami, Estados Unidos; Vancouver, Canadá y Hong Kong, China durante las justas