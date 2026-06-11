Julián Quiñones marca el primer gol de la Copa del Mundo de United 2026

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El delantero mexicano Julián Quiñones se quedó con el honor de marcar el primer tanto de la Copa del Mundo de United 2026.

A penas marchaba el minuto 9 del partido inaugural entre México y Sudáfrica, cuando Érik Lira recuperó una pelota en salida para los mexicanos. El balón le quedó al atacante azteca, que milita en la liga de Arabia Saudita, quien no falló al mandar el balón al fondo del marco.

De esta manera, quedó oficialmente inaugurado el rubro goleador del Mundial, del que se espera sean muchos más los que se sumen a lo largo de todo el campeonato.