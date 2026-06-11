Juzgado de Guatemala ordena bloquear sitios web que transmitirían el Mundial

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La medida obliga a proveedores de internet a suspender permanentemente el acceso a plataformas que retrasmiten contenido de forma irregular.

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Un juzgado ordenó el bloqueo a nivel nacional de 13 sitios web y servicios IPTV señalados de retransmitir de forma ilegal contenido protegido por derechos de autor, particularmente transmisiones de partidos de fútbol en vivo.

La medida busca resguardar los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo inicio está previsto para este jueves.

La medida fue dictada por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que emitió una orden a todas las empresas proveedoras de internet registradas en Guatemala.

Dicha instrucción es de inhabilitar y suspender de forma permanente el acceso a las páginas web, URL y servicios IPTV incluidos en la resolución judicial que retrasmiten contenido protegido por derechos de autor.

La acción fue promovida por la Fiscalía de Propiedad Intelectual del Ministerio Público (MP), que documentó presuntas violaciones a los derechos de propiedad intelectual protegidos por la legislación guatemalteca y por tratados internacionales ratificados por el Estado.

La medida, impulsada por el Ministerio Público, obliga a proveedores de internet a suspender permanentemente el acceso a plataformas que incurren en piratería de contenidos protegidos. (Foto: Cortesía / Soy502)

De acuerdo con las autoridades, esta constituye la primera resolución judicial de este tipo emitida en el país y tiene como finalidad prevenir la retransmisión ilegal de contenidos audiovisuales, entre ellos los encuentros correspondientes al Mundial de fútbol.

Los servicios IPTV y sitios web que deberán ser suspendidos son: TV Premium, Planeta Digital, World TV 1.0, Evylinda, Chispas Digital, Mundo 502 GT, Mastergt502, Digital Entertainment, Plan Todo en Uno, Digital Guate, Full Fan, TeleviGo+ y Fútbol Aquí Todito.

Según la Fiscalía de Propiedad Intelectual, la resolución es resultado de una investigación desarrollada durante varios meses.

Las acciones de investigación se llevaron a cabo en coordinación con la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) del MP y la Unidad de Control y Supervisión de Cable (UNCOSU) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

La detección de las retransmisiones ilegales fue posible mediante monitoreos diarios efectuados desde el Centro de Monitoreo de Señales Audiovisuales del MP.