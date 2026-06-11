Neymar se siente como un "chico" en su "último" Mundial

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El astro brasileño Neymar dijo sentirse como un "chico" previo al que será su cuarto y "último" Mundial, un torneo en el que sin embargo está en duda debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

A sus 34 años, el 10 de la Seleção batalla con un nuevo problema físico a cuatro días de que los pentacampeones mundiales debuten contra Marruecos el sábado en East Rutherfod, Nueva Jersey, en la primera jornada del Grupo C.

El goleador histórico de la Canarinha (79 goles) evoluciona bien de una dolencia que no le ha permitido actuar desde el 17 de mayo ni entrenar con sus compañeros en Estados Unidos, según la Confederación Brasileña de Fútbol.

Por su falta de recuperación y ritmo se da por segura su ausencia ante los marroquíes, pero se espera que se estrene en la segunda fecha, frente a Haití el 19 de junio.

En la mira

Sin embargo, estos son los jugadores que tampoco debes perder de vista en esta cita mundialista.

El portal Sofascore ofrece una vista de aquellos jugadores que prometen brillar en cada uno de los grupos.

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