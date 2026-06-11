Hicimos un recorrido por la sala de medios del estadio Ciudad de México

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El corazón de la comunicación mundialista fue ubicado a un costado del estadio Ciudad de México. La sala de prensa oficial abrió sus puertas para recibir a miles de periodistas de todo el mundo.

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El espacio ofrece diferentes servicios a los comunicadores, entre ellos un pequeño restaurante y oficinas de las principales empresas de cámaras fotográficas del planeta (Nikon, Canon y Sony).

La gran oficina, que en realidad es una carpa enorme, estará abierta hasta el último partido mundialista en el mítico Azteca (domingo 5 de julio, en octavos de final). Con puertas abiertas casi todo el día.

Los periodistas hicieron sus reportes desde el lugar. (Foto: Rudy Martínez)

El inconfundible sonido del tac tac de los teclados de computadora se mezcla con las locuciones en diferentes idiomas de cada profesional, por mandar el mejor material a sus países.

También hay internet de alta velocidad (aunque ayer estaba fallando) y el lugar acomodado para las conferencias de prensa prepartido. De hecho, ya vimos en primera fila la del técnico mexicano Javier el "Vasco" Aguirre, quien comanda al Tri en United 2026.

Que se sigan contando desde acá las más bonitas historias de la fiesta del futbol y en Soy502 seguimos con pasión para vivir jornada tras jornada hasta el 19 de julio.