Nos encontramos en México con el biógrafo de Diego Maradona

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En medio del trajín del día a día de las coberturas mundialistas nos encontramos, casi a dos mesas de trabajo de la gran sala de prensa del estadio Ciudad de México, al periodista argentino Daniel Arcucci.

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Dani, como lo llaman sus amigos, incluido en su momento Maradona, sonreía mientras hacía una nota en la computadora y revisaba unos videos en su celular.

"Esta es la magia de la comunicación y el futbol", confesó cuando le consultamos cómo iba su experiencia en suelo mexicano, lugar donde hace 40 años vio consagrarse a su Argentina y al 10.

"Venía de 22 años y lleno de colochos; ahora estoy pelón, pero con la misma pasión por contar historias", contó con otra risa de oreja a oreja.

Maradona y Arcucci compartieron grandes momentos. (Foto: Redes)

De hecho, en sus redes sociales ha compartido en los últimos meses una especie de comparativa de cómo fueron los preparativos para ir a cubrir el Mundial de 1986 y ahora el de United 2026, ambos en México.

"Antes, había que viajar con una gran máquina de escribir y muchas hojas. Luego buscar un fax u otra manera de mandar el material, sufriendo para que llegara a tiempo. Ahora, todo lo podemos resolver en el celular en el instante", reflexionó.

El periodista ha compartido una de sus anécdotas más lindas con Maradona, cuando pasó una Nochebuena (en 1985) con el 10 y su familia. "Tenía la misión de hacer esa nota, no lo podía creer, cómo iba a hacer para llegar a su casa y que me dejara entrar en una fecha tan importante. Pero Diego era así, sorprendente, y me invitó a pasar. Fue un momento único".

El periodista argentino es coautor de la biografía del Diego. (Foto: Redes)

Para conocerlo mejor

Daniel Arcucci, de 63 años, actualmente trabaja para la cadena de televisión ESPN. Durante muchos años escribió en la famosa revista El Gráfico, de Argentina, que lo acercó a Diego Maradona, quien terminó siendo su amigo. De hecho fue parte de la redacción del libro "Yo soy el Diego de la gente".