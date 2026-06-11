Shakira, Belinda, JBalvin en inauguración del Mundial FIFA 2026

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Shakira interpretó "Dai Dai" moviendo las caderas en plena inauguración del Mundial FIFA 2026 en Ciudad de México.

Maná, Belinda, Ángeles Azules, Danny Ocean, Lyla Downs, Tyla, JBalvin, Shakira y Burna Boy, entre otros, amenizaron el show de una duración aproximada de una hora.

Foto: Instagram.

"Por ella" fue el tema de Beli junto a la agrupación de cumbia. Danny OCean compartió el tema "Partidazo" mientras la agrupación de rock pop Maná lanzó "Oye mi amor".

Foto: AFP.

Shakira apareció con su cuerpo de baile vestida de amarillo y blanco impactando con su energía, recordando por qué es la reina en los Mundiales.

Andrea Bocelli, EJAE y El Protrillo, Alejandro Fernández también fueron parte de esta amalgama de canciones.

Tras el baile y la música comienzan los enfrentamientos futboleros.



