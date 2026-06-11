México se va al descanso del duelo inaugural con la ventaja ante Sudáfrica

-

Ya se vive la fiesta del futbol en la Copa del Mundo de United 2026 y, al medio tiempo del partido inaugural, México le gana 1-0 a Sudáfrica y sueña con sumar los primeros tres puntos frente a su gente, en el Estadio Ciudad de México.

Los mexicanos salieron a morder desde el inicio del encuentro, sabedores que tenían que aprovechar el jugar en el patio de su casa y Raúl Jiménez estuvo cerca de abrir las acciones con un remate potente, sobre el minuto 5.

¡Que comience el show! ️#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/fVVAi5Apo9 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 11, 2026

Pero la alegría llegó unos minutos más tarde, al 9, cuando Érik Lira recuperó una pelota en salida de los africanos y provocó que la pelota le quedara servida a Julián Quiñones, quien apenas se logró acomodar, mandó a guardar la Trionda por primera vez al fondo del marco en esta Copa del Mundo, provocando la algarabía en toda la gente presente en el estadio.

Después de los primeros 45 minutos, los mexicanos se acercan a lo que sería su primera victoria en un partido inaugural, pero todavía falta la segunda mitad, en donde seguramente los sudafricanos tratarán de hacer daño.