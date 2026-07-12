La agenda de Argentina rumbo a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra

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Tras dejar atrás el complicado partido de cuartos de final ante Suiza en la Copa Mundial FIFA 2026, la selección de Argentina ya tiene la mente puesta en el gran objetivo que se viene: el duelo de semifinales frente a Inglaterra.

El plantel comandado por Lionel Scaloni encarará jornadas de trabajo clave para recuperar el aire y ajustar cada detalle táctico de cara a este nuevo clásico mundial.

La agenda inmediata contempla trabajos diferenciados en el predio de entrenamiento en Kansas City, donde Argentina se hospeda desde que comenzó el Mundial. Por un lado, aquellos jugadores que sumaron una alta carga de minutos en el alargue contra los suizos realizarán labores de regeneración y fisioterapia para descargar tensiones musculares.

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Soy hincha de la selección. La aliento con el corazón



¡Qué linda locura! pic.twitter.com/Yxt4reYjr4 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 12, 2026

En la otra vereda, los futbolistas que tuvieron menor participación o ingresaron desde el banco llevarán a cabo bloques de mayor exigencia para no perder ritmo competitivo.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Inglaterra vs. Argentina en las semifinales del Mundial 2026?

Con el correr de las horas, el cuerpo técnico abrirá una ventana para los medios acreditados, permitiendo observar los primeros minutos de la práctica y descifrar las posibles variantes que evalúa el DT.

La Albiceleste permanecerá en Kansas hasta el lunes y ese mismo día se trasladará a Atlanta, en donde se enfrentará a Inglaterra, según informan medios argentinos.